選不選市長？　桃園市議長邱奕勝鬆口：全力團結光復桃園

▲選不選市長？桃園市議長邱奕勝鬆口。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

下屆桃園市長選舉，藍營現任議長邱奕勝、被地方看好實力人選之一，惟邱卻遲未表態？邱奕勝15日於桃園市黨慶活動中，對於各界關心他何時宣布參選表示，係因其擔任黨部主委，角色非常尷尬，但一定會遵循黨的遊戲規則，未來不管是誰參選市長，都必須努力接地氣，通過黨意及民意的考驗，絕對不能黨內互打，要全力團結光復桃園。

▲桃園藍營民代黨慶活動中，一字排開為黨加油和祝福。（圖／記者楊淑媛攝）

國民黨建黨126週年桃園市慶祝活動，15日於平鎮區社教館舉行，由桃園市議長、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝主持。邱奕勝在黨慶活動中，肯定4席黨籍立委及所有黨籍市議員的努力，讓最近黨中央所做的民調，桃園市黨籍民代的表現，在全國是數一數二，而桃園市議會黨籍議員提案修正食品安全管理自治條例，要求萊克多巴胺零檢出，也經議會審查通過，為國民黨在未來選戰立下勝選基礎。

▲4名黨籍立委魯明哲、呂玉玲、張育美、萬美玲以接力方式，說明在立法院的問政績效。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝表示，過去國民黨沒有資源不會選舉，這幾年大家痛定思痛，勤耕基層，贏得民眾信任與支持，在地方選舉獲得佳績，許多市民朋友更關心，國民黨未來何去何從？邱說，國民黨只有更努力，才不會被市民所淘汰，他並強調，未來國民黨無論是未來黨主席的選舉，或地方大小選舉，一定要全力團結，才能光復桃園、光復台灣。

▲邱奕勝頒發証書給新任副主委、市議會黨團總召林政賢。（圖／記者楊淑媛攝）

黨慶活動中，4名黨籍立委魯明哲、呂玉玲、張育美、萬美玲以接力方式，說明在立法院的問政績效，市議會黨團總召林政賢帶領黨籍市議員和邱奕勝以及黨主席江啟臣，上台一字排開，分別給國民黨加油、祝福的話，同時也表揚績優及資深黨員，還有青年黨員入黨宣誓儀式，氣氛熱絡。

▲邱奕勝議長和新聘任的11位市黨部副主委。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，邱奕勝也頒發証書給新聘任的11位市黨部副主委，分別是：4位黨籍立委，以及林政賢、候佳齡、褚水源、黃茂實、蔡忠誠、黃廖全、羅志強等多名。

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