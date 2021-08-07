桃園里長疑難雜症找「阿公」　重量級兒子曝！救急難清水溝統統幫

▲因為疫情，邱奕勝議長(左二)到宅表揚今年中壢區模範父親。（圖／翻攝邱奕勝臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

明天是88父親節，桃園市議長邱奕勝的高齡老父，身體硬朗，經常騎著機車和里民互動，地方人敬稱「阿公」。一名中壢區的聰明里長，多年來，遇到為民服務情事要向議長請託，專找「阿公」協助，邱議長服務處只要接到「阿公」交辦事項，據悉，「代誌攏嘛卡緊辦」，顯示「阿公」在邱家家族的份量。

據了解，居住中壢區芝芭里的議長邱奕勝，是當地「正六代」的住民。早年芝芭里一帶都是農田，因其父母務農且育有7名兒女，為了改善家計，邱議長的父親曾在市場販賣豬肉，為了增加家庭收入，邱議長求學過程，亦陸續於工廠打工、半工半讀，培養其克勤克儉的個性，為民服務更能秉以同理心，廣獲民眾認同。

由於子女多，為了家人過好日子，邱議長的父親就像傳統父親般，情感內斂、不擅言詞，更不輕易道愛，但總是默默守護著家園。對於毫無政治背景的邱家兒子從政，邱議長的父親一再叮嚀「一定要做好地方服務、發展地方」才能對得起支持的市民朋友，而行事低調的議長老父，平時和里民互動，因年歲高而被尊稱「阿公」。

邱議長服務處透露，中壢區一名聰明里長遇到為民服務情事，如道路拓寬、急難救助、水溝清理等大小事，要向議長請託，有感邱議長繁忙，直接找「阿公」協助，服務處接到「阿公」請託，和多數受請託服務案件一樣，不敢怠慢，趕緊處理。

▲邱議長(左三)認真向學，獲中原大學表揚傑出校友。（圖／翻攝邱奕勝臉書）

認真學習的邱議長，於去(2020)年中原大學舉行65週年暨商學40週年院慶，獲表揚傑出校友。校長張光正說，邱奕勝就讀該校研究所期間，從未缺課，功課和研究論文「政治人物經營臉書策略之研究」，都是親自搜集資料彙整，而以第一名成績畢業取得資訊管理碩士。

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