與女網友相約8415元燒肉！　他結帳時狂聽到「這句」：新招？

▲男生和女生吃飯，應該主動買單嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

對於男女關係只停留在「普通朋友」階段的人而言，吃飯應不應該AA制，是近年來討論度高的話題。一名網友分享說，自己約了女網友出來吃飯，整頓飯吃了8415元，雖然要他請客不是問題，但是對方表現出一副理所當然態度，還一直站在旁邊強調說，「真的很物超所值」，讓他忍不住PO文說，「這是不AA的台女新招還是舊招啊？」

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原PO在PTT上發文說，他在交友軟體上約了女生吃飯，對方選擇了一家單點式的燒烤店，且前台還有專門幫忙烤的服務，而等到約會見面時，女方在點餐的過程中，不斷稱讚該店的食物非常便宜。

後來吃完之後，女方就跟原PO一起走到結帳櫃檯，他以為對方要AA制，沒想到女方卻拿出手機，給他看一整桌肉片的美食照，還一邊說「上次我朋友來吃，她覺得超便宜，物超所值，物超所值」，然後一邊走、一邊拉開門，緩緩走出去，直接站在外面等他。

▲女方選了家單點式的烤肉店，且還有服務員幫忙烤，完全不需要自己動手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO還寫說，這餐包含服務費共8415元，他刷完卡之後，女方還問說，「是不是物超所值，對嗎？」。他心中非常無奈，只好一笑而過回答說「對啊」，之後兩人在門口閒聊了幾句就各自離開了。

他回到家之後忍不住抱怨說，對方如果一開始表現出「不好意思」的態度，那還比較心甘情願一點，但一直在旁邊強調物超所值，不禁讓他懷疑「這是不AA的台女新招還是舊招阿？」。雖然原PO目前還沒被封鎖，不過也打趣說，「難道下次換我約她去吃更高級的壽司，再用尿遁對付回去？」

貼文一出，隨即得到網友們的回應，「慘！8000看清一個人，不是後面花80萬」、「笑死，花8415連個手都沒碰到XD」、「第一次就吃到8000的台女也不用追了就是個賠錢貨」、「沒有下次了啦，她不會再回你了」、「你也太盤了吧」、「盤子就要做好盤子該有的樣子」、「舊招，你經驗居然淺到連這種老招都還要付學費嗎」。