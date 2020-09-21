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吃1塊蛋餅！摳男友「要給我5元喔」受不了　她掏2千元霸氣分了

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▲▼早餐／蛋餅／奶茶。（圖／資料照）

▲一份蛋餅切成六塊賣30元，原PO吃了一塊，小氣男竟開口要5元。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多情侶交往都會談好付錢採AA制，但摳男男友計較成這樣，她的做法反而讓網友大喊痛快！一名女網友在《Dcard》匿名發文「因為玉米蛋餅而分手」，文中曝光男友摳事，每發生一次就讓人傻眼一次，最後原PO終於受不了，帥氣採取行動，讓小氣男變成前任，「恭喜我終於擺脫他了！」

這位女網友20日發文，說當天早上和摳男去吃早餐，她點了豬排蛋餅，對方則是吃玉米蛋餅。餐點一來，原PO馬上夾了最大塊的豬排蛋餅分享給男友，沒想到對方換給她的，是「最邊邊、沒有料」的那一塊玉米蛋餅。她當下直接傻眼，接著指控其實這種事情早就不是第一次。

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女網友回憶道，之前去吃早餐的時候，她曾跟摳男要一塊蛋餅來吃，結果對方就說「欸，妳等等要給我5塊喔！」她還一頭霧水時，男方就解釋「蛋餅30塊（元），這份有六塊，所以要給我5塊（元）喔！」

▲情侶吵架,分手,離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲摳男男友太讓人崩潰，原PO直接讓對方變前任。（示意圖／Pakutaso）

想到這些事，原PO再也受不了，吃完早餐之後，就從錢包掏出2000塊錢給摳男，對方一個受寵若驚還問「怎麼突然對我這麼好？」她則是拋下一句「這兩千塊你好好過生活吧……我們分手吧」並留下摳男一個人。讓她更無言的是，事後前男友竟然傳訊息給她「謝謝妳的2000塊」，讓原PO只能露出一抹不失禮貌的微笑「^_^……恭喜我終於擺脫他了……」。

貼文一出，其他網友也認證男方真的摳，「小氣鬼別搗蛋，真的太小氣了ㄅ」、「笑死，給2塊（元）我就受不了了還5塊（元），777（氣氣氣）」、「竟然還給他2000，妳人好好」、「太扯！這也要算哦」、「他一定覺得2000賺到，愛錢比愛妳多」、「真的什麼人都有捏，要5元真的直接爆發點欸！很想把蛋餅直接甩在他臉上」、「這樣的人都交的到女友……（我還在做什麼」、「妳也太好了吧！要是我2000拿去捐癌症基金會都比較有意義。」

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