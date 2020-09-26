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掐死女友脫褲性侵！他幫換一席「詭異紅裙」…躺床伴屍3天

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（示意圖／取自Unsplash）

▲女子被穿上紅裙。（示意圖／CTWANT提供。）

圖文／CTWANT

大陸廣西桂林發生一起驚悚命案，有對同居小情侶近來在家共度週末，晚餐期間還喝了點小酒助興，孰料2人卻突然因生活瑣事爆發口角，雙方誰也不讓誰，越吵越激烈，男友在一氣之下竟失手掐死對方，後來甚至還強姦屍體，他在多次自殺未果下，最後選擇投案自首。

綜合陸媒報導，事發於今年7月中旬，梁姓女子當時抱怨岑姓男友沒工作，整天閒閒沒事待在家，這讓對方聽了心裡很不是滋味，2人隨後就大吵了起來，氣氛越來越火爆之下，梁女竟出手甩了對方一個耳光，岑男氣不過也馬上回擊，而這一巴掌狠狠地將梁女打倒在地。

接著岑男還將女友壓倒在床上，並用雙手使勁掐住脖子，本想發洩一下教訓她，沒想到1、2分鐘過後，梁女就整個人失去意識，當時岑男還沒察覺到事情的嚴重性，甚至還脫褲發生了性關係，但對方始終沒有反應，躺在床上一動也不動，他這才終於意識到女友已經身亡。

詭異的是，岑男將女友換上了一套紅色睡裙，在接下來3天的時間裡，他幾乎都躺在床上陪伴女友屍體，最後萌生了輕生念頭，他嘗試割腕、喝農藥及水果刀捅腹等方式，不過都沒有成功。岑男最後決定到警局自首，桂林市七星區人民檢察院經過審查，依涉嫌故意殺人罪將其逮捕。

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