「弟弟太少用真的會變小！」最美博士曝最糟情況：連做都沒辦法了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「弟弟太少用會不會變小？」相信這是許多男生曾想過的問題，日前「最美博士」許藍方就拍片解答，她直言，若長期沒有使用，海綿體就會纖維化，所以適時的保有性幻想、性刺激，就能避免這樣的情況發生。

兩性專家許藍方談吐犀利，擁有亮麗外型的她，被PTT鄉民封為「最美博士」，今年5月她更正式卸下教職，轉戰網路教授性知識，並替廣大苦主解惑。

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對於「弟弟太少使用，是否會變小？」許藍方給出肯定答案，而「大鳥」變「小鳥」的原因，除了老化外，如果常常不用的話，就會變小變短變細，到後來自發性的夜間勃起也會消失，若再更嚴重一點，根本也沒辦法做了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

許藍方提到，「很多5、60歲以上的人，會抱怨說為什麼他的陰莖越來越小，身高會逗ㄍㄧㄡ（倒縮）是因為骨質疏鬆，但弟弟沒有骨頭，它會倒縮是因為你太久沒用它了。假設半年以上，我們的海綿體就會慢慢纖維化，講白一點就是變硬、沒有彈性了，還有陰莖的海綿體是平滑肌，平滑肌也會開始流失、萎縮。」

她建議，如果不想變小變短，你就得常常使用它，保持適當的性刺激，「如果沒有對象，有五姊妹跟十姑娘就好了」；同時，她更犀利直呼，「A片這麼多也不是賣假的，反正各國的美女都有，就是不要讓它都不用，那如果真的不用，其實也沒有關係，就是變小而已。」