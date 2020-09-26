中部以北濕涼到下週　吳德榮：大台北賞月恐有干擾

▲受到東北風影響大台北及東半部雲量多偶有局部短暫雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天是補班日，受到東北風影響大台北及東半部雲量多偶有局部短暫雨。氣象專家吳德榮透露，晚間另一波東北風報到，雨區擴大至台中以北。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今晚另一股東北風南下、水氣增多，苗栗以北轉陰有局部陣雨。白天大台北濕涼，其他各地舒適至微熱、早晚偏涼。

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明(27)日、下週一(28日)東北風水氣多，苗栗以北及東半部有局部陣雨，中部略受影響、有局部短暫陣雨的機率，南部山區午後有局部短暫雷陣雨；有較大雨勢、應注意。中部以北轉涼、南部早晚涼。

▲下週二(29日)東北風水氣減少、有短暫空檔，北海岸及東半部偶有局部短暫雨。

下週二(29日)東北風水氣減少、有短暫空檔，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。下週三、四(30、1日)東北風水氣再略增，北部及東半部雲量增多，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴、山區午後仍有局部短暫雷陣雨。

下週五至週日(2至4日)台灣附近東北風轉偏東風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面東半部、北海岸雲量多，偶有局部短暫雨的機率。下週五起氣溫逐日漸升；白天舒適至微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，日夜溫差大。

中秋(1日)夜大台北及東半部迎風面因水氣堆積，賞月在部分地區是否會受到低雲或零星降雨的干擾？模式調整中，需要繼續觀察；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，新竹以南皆是適合賞月的天氣。