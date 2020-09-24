今變天降7度「外套出場了」　2地區濕涼到下周！降雨擴大時間曝

▲天氣風險說，如果住在北部、宜蘭的朋友還沒有覺得入秋，接下來這波東北風應該會滿有感的哦。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

東北風增強，變天了！天氣風險公司表示，大台北、宜蘭濕濕涼涼的天氣將從今天（24日）開始持續到下周一，全天都有涼意，「外套、風衣可以開始準備出場了。」中央氣象局預報員王品翔則提醒，周日、下周一有華南雲雨區影響，是近期水氣較多的時間，屆時中部以北及東半部地區整天不定時有局部短暫陣雨。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風開始有些增強，各地水氣增加，北部、東北部雲量增多，整天有短暫雨的機會，中南部則為多雲到晴，午後各地山區和近山區平地有短暫雷陣雨。

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王品翔說，今北台灣高溫約28度，東半部約28至30度；預估這波東北風帶來的低溫各地約23、24度，南部和台東約25度。氣象局觀測，台北測站23日高溫來到33.9度，今預估北市僅27度，下滑高達近7度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，周五、周六東北風影響，大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

王品翔提醒，周日、下周一東北風加上華南雲雨區影響，是近期水氣較多的兩天，中部以北及東半部地區整天不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

王品翔指出，下周二、下周三東北風減弱，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼天氣風險製作天氣圖提醒天氣變化。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

天氣風險23日在臉書提到，如果住在北部、宜蘭的朋友還沒有覺得入秋，接下來這波東北風應該會滿有感的哦，大台北、宜蘭濕濕涼涼的天氣將從今開始持續到下周一，低溫約22、23度，雨勢以飄雨至小雨為主；雖不會太冷，但白天因為雲量偏多，全天都有涼意，外套、風衣可以開始準備出場了。

天氣風險分析，中南部天氣則沒有明顯變化，但夜間、清晨的低溫會再低一些，日夜溫差比較大，山區午後則有局部的雷陣雨；另外，在周日過後空氣品質可能轉差，還需要再觀察。

天氣風險說，接下來的東北風會開始一波接著一波，氣溫越來越低，希望在今年入冬前還有機會來一波帶有豐沛雨水的鋒面，為水庫解解渴。