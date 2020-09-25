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不到20℃！東北風來襲「北北基濕涼」　北部賞月有變數

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▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲受到東北風影響，北北基濕涼有雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風影響，北部及東北部轉涼，今晨平地最低溫出現在楊梅茶改場19.8℃。不過今天上午到明天白天有降雨空檔，明晚又有另一波東北風南下，迎風面又會有雨。

今、明（25日、26日）2天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(25日)上午起至明(26日)白天有短暫空檔，西半部轉為多雲時晴。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(25日)上午起至明(26日)白天有短暫空檔，西半部轉為多雲時晴，北海岸、北部山區及東半部偶有局部短暫雨，中南部山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率；白天舒適至微熱，各地早晚偏涼。今日各地區氣溫：北部20至30度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至34度。

最新模式模擬顯示，明晚至下週一(28日)另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量再增多、轉為有局部陣雨的天氣，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨；北台灣明顯偏涼，中南部中午微熱、早晚涼。下週二、三(29、30日)東北風水氣減少，北部多雲、中南部晴時多雲，東半部及北海岸偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北部及東半部迎風面因水氣堆積，賞月略受低雲干擾。

最新模式模擬顯示，秋節4天連假(1至4日)台灣附近東北風轉偏東風，西半部平地大多為晴時多雲、舒適微熱的天氣，午後山區及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；氣溫逐日回升、白天微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，日夜溫差大。不過，此為模式第7天至第10天的初步模擬，模式還會調整，需逐日作微幅的修正。

至於下週四(1日)中秋夜是否適合賞月？最新模式模擬(圖)顯示，大氣穩定，北部及東半部迎風面因水氣堆積，賞月略受低雲干擾，但仍有機率；而背風面中南部午後發展的雲層已消散、本是適合賞月的天氣。

出版：06：03

更新：06：52

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