中秋連假天氣有變化！　全台「賞月機率」最新預測出爐

▲許多民眾都會在中秋節賞月、烤肉。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

下周就是中秋4天連假，許多民眾關心天氣如何？對此，天氣風險公司總經理彭啟明說，以現在預報資料來看，天氣應該還算不錯。氣象專家吳德榮也表示，最新歐洲模式模擬，連假前3天以晴到多雲、穩定的天氣居多。

吳德榮今天（24日）在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，觀察最新及前一天的歐洲模式（ECMWF）模擬，已有明顯調整，雖都是盛行東北風的型態，但最新模擬低層大氣偏乾，迎風面北部及東半部降雨機率明顯降低，賞月機率大幅提升；而背風面中南部晚間則雲已消散，本是適合賞月的天氣。

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▼吳德榮說，最新歐洲模式（右圖）及前一天的模擬，已有明顯調整。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

吳德榮說，若以最新模式模擬來分析連假的前3天（第4天尚無資料），以晴到多雲、穩定的天氣居多，白天氣溫漸升，但因「輻射冷卻」早晚很涼，日夜溫差大；不過，此為模式第8天至第10天的模擬，只能暫時參考，還得繼續觀察模式的調整，再作必要的修正。

彭啟明23日則在「兩分鐘報天氣」提到，以現在預報資料來看，中秋天氣應該還算還不錯，請大家好好把握，當然不排除還是有些水氣在東半部，有一些影響，但天氣是不錯的。

中央氣象局則預報，中秋連假第一天到第三天東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。