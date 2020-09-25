　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「今天愛河顏色」一張照大戰高雄人！韓粉挖1年前PO文反擊：自找的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲韓國瑜在愛河畔，為百對新人證婚，心情相當愉快 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜曾在愛河畔為百對新人證婚 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許力方／綜合報導

高雄市改朝換代，市長陳其邁上任滿月，至今仍不斷被與韓國瑜比較，24日有民眾拍下「今天愛河顏色」的照片發問，發現河水呈現詭異的褐色，還飄出一股屎味，在批踢踢引發熱議，數百網友酸呼「暖男的顏色」、「溫暖的城市，幸福之都」，文章被轉發更引發韓粉激憤「這才是高雄人日思夜想的味道」。

陳其邁補選上任喊出無縫接軌「二年拚四年」，未料才上工第一周隨即引起2次民怨，就任滿月被藍議員評分只給平均40分，近日有網友還聲稱拍下愛河的照片，看起來是深褐色，還有一股可能是藻類飄出的屎味，好奇有沒有「愛河顏色」的八卦。

▲▼「今天愛河顏色」一張照大戰高雄人！韓粉挖1年前PO文反擊：自找的。（圖／翻攝韓黑父母不崩潰）

▲「今天愛河顏色」大戰高雄人！韓粉挖文反擊。（圖／翻攝韓黑父母不崩潰）

照片一PO上批踢踢隨即引發熱烈討論，超過600則留言，鄉民狂酸「原諒的顏色」、「不覺得這色調很暖嗎」、「這就是光復高雄啦」、「高雄的顏色」、「暖男的顏色」、「暖色系，高雄人最愛」、「台灣價值的保護色」、「幸福高雄」、「暖色，整個高雄都暖」、「暖流發威」，瘋狂標記罷韓團體「Wecare高雄」，但也有人認為本來就是愛河褐藻的顏色，並不奇怪。

文章更被轉發至挺韓粉絲團，韓粉挖出2019年6月時「Wecare高雄」曾貼出愛河褐色的照片：「愛河水甘甘，高雄人心真的寒。所以我們不會去韓總統哪裡。」氣得痛譙「Wecare高雄」打臉過去的自己，「選前we care，選後don’t care」，如今愛河又變褐色，WC卻一個字都不敢靠北。

韓粉激憤留言「高雄人自找的」、「真的變成WC的顏色了」、「原來這就是他們喜歡的顏色呀」、「這才是高雄人日思夜想的味道」、「顏色對了什麼都對，高雄人的選擇自己承擔」、「高雄人還是比較習慣這樣的愛河」、「高雄原汁原味回歸」。

►點我買中秋烤肉純花枝漿＋香酥油條

▼愛河曾因暴雨變成「綠豆湯」，水質相當污濁。（資料照／郭姓網友提供）

▲▼高雄愛河因為暴雨變成「綠豆湯」，水質相當污濁。（圖／郭姓網友提供）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼「笑著跳舞」畫面曝！《地球上最浪漫的一支舞》...網淚看
「潑屎妹＋吃屎哥」突合體開直播！現身中壢...做這件事
送別小鬼...「二哥」戴著兄弟耳環：來看你的新家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

插畫風親子房、文青風雙人房…台中超美行旅連假前搶開幕

「今天愛河顏色」一張照大戰高雄人！韓粉挖1年前PO文反擊：自找的

北投、陽明山名湯各有特色　「十大溫泉必住飯店」等你來投票

前一天才來買蛋黃酥！女駕駛開車撞爛月餅店　店員嚇傻大哭

外交部稱兩岸若戰不「靠美」！　王家貞怒批：台南兩岸小組乾脆改名「開戰小組」

雙十國慶升旗　中市府走可愛風送露營燈、8款小貼紙

有人自稱市府人員臉書回復民眾陳情　林燕祝質疑市府養網軍批議員、記者

花蓮民宿過夜…泡澡一半漂來「黑白樹枝」！她用手一撥嚇壞尖叫

友善耕作「皂」福土地　金山青農顧生態保育

海巡署海洋學生體驗營　馬祖「深度教育、體驗海巡」歡樂啟航

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

插畫風親子房、文青風雙人房…台中超美行旅連假前搶開幕

「今天愛河顏色」一張照大戰高雄人！韓粉挖1年前PO文反擊：自找的

北投、陽明山名湯各有特色　「十大溫泉必住飯店」等你來投票

前一天才來買蛋黃酥！女駕駛開車撞爛月餅店　店員嚇傻大哭

外交部稱兩岸若戰不「靠美」！　王家貞怒批：台南兩岸小組乾脆改名「開戰小組」

雙十國慶升旗　中市府走可愛風送露營燈、8款小貼紙

有人自稱市府人員臉書回復民眾陳情　林燕祝質疑市府養網軍批議員、記者

花蓮民宿過夜…泡澡一半漂來「黑白樹枝」！她用手一撥嚇壞尖叫

友善耕作「皂」福土地　金山青農顧生態保育

海巡署海洋學生體驗營　馬祖「深度教育、體驗海巡」歡樂啟航

快訊／石門台2線疑過彎急煞打滑...車撞分隔島180度甩尾　門凹全毀

黃鴻升2度入夢！　洪詩夢中大哭…曝小鬼暖回「不要太想我」

中職／餅總鬆口布雷克「投一休四」　先發變陣保龍頭

西門町店面富豪被詐3億…3人騙「研發牛樟芝新藥」無保請回

中職／羅傑斯7.1局失8分　丘昌榮賽後宣布下二軍

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

我老婆回來了！　新垣結衣隔4年再演《月薪嬌妻》…特別篇2021播

中職／相隔1535天後援　潘威倫飆速144：有點小緊張

孫德榮化身「孫腫」搶當網紅　衝5566演唱會後台挖秘辛

插畫風親子房、文青風雙人房…台中超美行旅連假前搶開幕

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

沒收到交通罰單卻被加倍罰錢　你可以這樣做

中秋連假攻擊性出遊　「知名景點」停預約

「罷免王浩宇」進入二階段連署

農田水利站長　假日種台灣香檬

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

「青埔行政大樓」搶眼　故宮南院建商蓋的

台中車站舊站華麗變身

前一天買蛋黃酥！高雄女開車撞爛月餅店

新時代推連假狂灑2100份福袋

桃園農田水利會　最後一場會員大會

彰化4天2起送肉粽！載到海邊送煞

愛河照大戰高雄人！韓粉反擊：自找的

更多熱門

相關新聞

蔡正元爆「馬英九準備選黨主席」　韓國瑜還在思考

蔡正元爆「馬英九準備選黨主席」　韓國瑜還在思考

前總統馬英九近期頻頻針對美豬、兩岸議題開砲，引起不少討論。對此，前國民黨副秘書長蔡正元25日受訪時爆料，馬英九已經在準備選黨主席，前黨主席吳敦義私下也透露馬英九會選。

將缺席台南聚會！韓國瑜曝近期計畫　網喊：挺你的心堅定不移

將缺席台南聚會！韓國瑜曝近期計畫　網喊：挺你的心堅定不移

陳其邁上任滿月！李眉蓁吳益政說這點「不及格」

陳其邁上任滿月！李眉蓁吳益政說這點「不及格」

邱于軒：有事韓國瑜，沒事陳其邁？

邱于軒：有事韓國瑜，沒事陳其邁？

影／韓國瑜參戰2022北市選舉？　朱立倫：每個人都有參選權利

影／韓國瑜參戰2022北市選舉？　朱立倫：每個人都有參選權利

關鍵字：

愛河陳其邁韓國瑜韓粉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面