「今天愛河顏色」一張照大戰高雄人！韓粉挖1年前PO文反擊：自找的

▲韓國瑜曾在愛河畔為百對新人證婚 。（圖／記者吳奕靖攝）



記者許力方／綜合報導

高雄市改朝換代，市長陳其邁上任滿月，至今仍不斷被與韓國瑜比較，24日有民眾拍下「今天愛河顏色」的照片發問，發現河水呈現詭異的褐色，還飄出一股屎味，在批踢踢引發熱議，數百網友酸呼「暖男的顏色」、「溫暖的城市，幸福之都」，文章被轉發更引發韓粉激憤「這才是高雄人日思夜想的味道」。

陳其邁補選上任喊出無縫接軌「二年拚四年」，未料才上工第一周隨即引起2次民怨，就任滿月被藍議員評分只給平均40分，近日有網友還聲稱拍下愛河的照片，看起來是深褐色，還有一股可能是藻類飄出的屎味，好奇有沒有「愛河顏色」的八卦。

▲「今天愛河顏色」大戰高雄人！韓粉挖文反擊。（圖／翻攝韓黑父母不崩潰）



照片一PO上批踢踢隨即引發熱烈討論，超過600則留言，鄉民狂酸「原諒的顏色」、「不覺得這色調很暖嗎」、「這就是光復高雄啦」、「高雄的顏色」、「暖男的顏色」、「暖色系，高雄人最愛」、「台灣價值的保護色」、「幸福高雄」、「暖色，整個高雄都暖」、「暖流發威」，瘋狂標記罷韓團體「Wecare高雄」，但也有人認為本來就是愛河褐藻的顏色，並不奇怪。

文章更被轉發至挺韓粉絲團，韓粉挖出2019年6月時「Wecare高雄」曾貼出愛河褐色的照片：「愛河水甘甘，高雄人心真的寒。所以我們不會去韓總統哪裡。」氣得痛譙「Wecare高雄」打臉過去的自己，「選前we care，選後don’t care」，如今愛河又變褐色，WC卻一個字都不敢靠北。

韓粉激憤留言「高雄人自找的」、「真的變成WC的顏色了」、「原來這就是他們喜歡的顏色呀」、「這才是高雄人日思夜想的味道」、「顏色對了什麼都對，高雄人的選擇自己承擔」、「高雄人還是比較習慣這樣的愛河」、「高雄原汁原味回歸」。

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▼愛河曾因暴雨變成「綠豆湯」，水質相當污濁。（資料照／郭姓網友提供）

