陳其邁滿月！昔對手李眉蓁給分數　吳益政也說這點「不及格」





▲吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長陳其邁於8月24日在四維行政中心正式宣誓就職後，至今剛好滿一個月，昔日對手也是現任高雄市議員的李眉蓁和吳益政也給出回應，吳益政認為給分數太早，但乙烯外洩事件表示是不及格；而李眉蓁同樣認為乙烯外洩事件沒處理好加上四大理由，僅給陳其邁50分。

昔日對手吳益政認為，現在要打分數還早，因為議會尚未開議，陳其邁也還沒到議會報告備詢，因此也不能夠打出分數，但他特別點出，在前鎮乙烯洩漏事件，陳市府表現的是「不及格」，至今都還沒辦法找出問題來源，這不是只針對陳其邁，而是整個團隊，應該要全面檢討，其餘因為他才剛上任，無法打出分數。

不過，國民黨市議員李眉蓁可就不這麼認為，他給陳其邁評分50分，第一、她認為前鎮區9月11日發生乙烯外洩事故，救災即時通報系統卻遲至近2小時後才上網通報災害，這屬於工安事件與救難事件沒有處理好，事後才致歉。再者，青創業務轉至經濟發展局，青年局則改以補助大專院校、高中職參加國際事務與辦活動為主軸，引來外界批評，業務而言，青年局恐與教育局、甚至是中央單位重疊。

第三、陳其邁 7月13日在台北記者會提到，高科技產業方面，目前半導體製程已發逐漸朝向異質整合。包括日月光、台積電跟華邦電陸續加碼投資，未來將以橋頭科學園區為核心，吸引更多國際大廠來投資，但是台積電董事長劉德音9月23日澄清，台積電的佈局當然就是深耕台灣，但下一步可能會將產能放在台中，並非在高雄，打臉陳其邁 。

最後，她認為，政府將開放含萊克多巴胺美國豬肉進口台灣，陳其邁8月31日受訪表示，高雄市學校營養午餐限定使用台灣豬，市府也會嚴格執法，加強查緝頻率10倍以上。陳其邁只限定學校營養午餐用國產豬肉，不管其他地方；市政府檢驗人員有限，嘴巴說要加強查緝頻率10倍以上，批評「怎麼查？有想法沒做法！」

