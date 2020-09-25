美國時間！美核動力潛艇在船廠躺了5年，終於開始大修

▲美國核動力潛艇「波伊西號」，2003年返返維州諾弗克海軍基地時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報報導

美國海軍的核動力潛艇「波伊西號」(USS Boise，SSN-764)在船廠裡躺了5 之後，終於迎來「好消息」：美國海軍向紐波特紐斯造船廠支付了3.518億美元，對這艘核潛艇進行維俢。

美媒報導，「波伊西號」5年前完成最後一次巡航後就進了船廠，之後一直在船塢上等待「大修」。但直到今年9月21日，美國海軍才向船廠方支付了3.518億美元的維修費，開始對這艘核潛艇進行維修。

按照計畫，「波伊西號」將於2023年重返艦隊。美國海軍「海上系統司令部」在海上系統司令部發言人奧洛克表示，另一份涉及全面工程檢修的合約也正在洽談中，該項工作將包括對這艘潛艇的核動力系統進行重大維護和現代化升級。

美國「戰略與預算評估中心」退休官員克拉克說：「這其中最大的問題是：攻擊型核潛艇在維護方面往往被排在最後。」他解釋說，有很多航空母艦以及戰略導彈核潛艇的維護工作被積壓，導致攻擊型核潛艇的維護也被拖延。

「海上系統司令部」在發給「維吉尼亞號」潛艇官兵的聲明中，將潛艇維護拖延的原因歸咎於「工作人員在進行潛艇維護方面缺乏經驗」。這跟建造新潛艇是完全不同的工作，因此需要一些時間來建立專門用於艦艇維護的勞動力和能力，而不是把建造新艦艇工作的人簡單地放到維修的崗位上。