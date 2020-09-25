杜絕員警貪瀆洩密　屏縣警局邀檢方授案例教育防範

▲屏東縣政府警察局邀請檢察官黃彥凱提供辦案經驗及案例，讓員警執行違規取締工作時，避免觸法、兼顧便民服務。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局避免執勤員警因經常需與業者、商家接觸溝通，面對人員複雜，恐受到女色、金錢、賭博等誘因，導致行為偏差，甚至誤觸法網，而無法自拔，該局為防範員警涉及貪瀆洩密情事，24日邀請屏東地檢署檢察官舉辦進行廉政宣導，加強員警風紀教育。

縣警局政風室表示，「廉能政府、透明政治」是縣府團隊的核心價值，公務員執行各項職務，須廉潔自持、公正無私及依法行政，員警如發生貪瀆、洩密事件，經媒體披露報導，即為社會注目的焦點，透過廉政宣導講習機會，使同仁明確了解「廉能」乃為政府施政目標，達到公務員「不敢貪、不願貪、不必貪」之期許，有效防範員警發生貪瀆及洩密案件。

因此昨天在縣警局禮堂舉辦「預防員警貪瀆洩密暨案例研析」宣導，邀請檢察官黃彥凱提供檢察官辦案經驗及案例，讓員警執行違規取締工作時，避免觸法並能兼顧便民服務措施。

縣警察局李文章局長為落實潘縣長「安居樂業，廉能屏東」政策，除積極於作好治安及交通維持工作，並已有顯著成效表現外，對員警品德操守也相當重視，期許任內勿發生員警貪瀆事件，多次於主管會議中表達員警觸法零容忍，如發現有員警違法犯紀行為絕對依法處理。

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