台南永康車禍命案張姓駕駛人有逃亡之虞　檢察官聲請羈押

▲肇事的張姓男子被警方依過失致死等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方認有逃亡之虞，向法院聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，1死3傷車禍命案，駕駛人張姓男子，涉嫌酒駕、闖紅燈及另一起車禍肇逃，經移送台南地檢署偵訊後，檢察官認為張姓駕駛人有逃亡之虞，14日晚上向法院聲請羈押。

49歲張姓男子駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行時，適與沿西埔一街821巷東向西直行由39歲曾姓女子駕駛之機車發生碰撞而肇事，機車尚搭載2名乘客，分別是3歲劉姓男童及9歲劉姓女童，3人被強大撞擊力撞飛，機車還因而起火。

車禍導致曾姓騎士及劉姓男童現場ohca無生命跡象，劉姓女童（左大腿封閉性骨折．多處撕裂傷，意識清醒），3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中曾姓女騎士送成大醫院搶救仍宣告不治，劉童經奇美醫院搶救有恢復心跳，目前正住院觀察，但仍有生命危險。

案發後，小孩的舅舅趕到現場，氣得要追打當時在現場待救護的張男討公道，遭救護員及警消人員勸阻，並將兩人隔開，避免衝突擴大。張男頭部受傷送衛福部新化醫院救治，經醫院抽血檢驗酒精濃度，經換算超標，涉嫌酒駕。

警方調查張男駕自小客車行經設有號誌管制路口，涉嫌酒駕、闖紅燈情事，全案偵訊後依刑法第185-3條等罪嫌，張男移送台南地檢署偵辦。

另歸仁分局指出，13日晚上有民眾向該分局媽廟派出所報案，發生A3車禍，對方涉嫌肇逃，經深入追查釐清，查出該部肇逃車輛，就是永康分局該起車禍命案中，張姓男子所駕駛之車輛。歸仁分局調查9月13日晚上7時55分許，張男於台39線及南丁路271巷口與他車發生A3車禍肇逃後，再造成永康轄區高鐵橋下道路A1車禍死傷案，經調閱行車紀錄器等相關跡證，有關張男A3車禍肇事逃逸違規事實明確，歸仁警方依道路交通管理處罰條例開立肇事逃逸、任意變換車道及闖紅燈等罰單。

張男被移送台南地檢署偵辦，檢察官認為張姓駕駛人有逃亡之虞，14日晚上向法院聲請羈押。

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