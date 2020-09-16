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快訊／小鬼遺體相驗結果出爐！檢方曝「無外力介入」：家屬同意解剖

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記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

小鬼（黃鴻升）16日在台北市北投區住宅猝逝，享年36歲！警消人員16日上午11時27分接獲黃父報案，抵達現場發現，小鬼倒臥臥室地面已呈現屍僵的狀態，無明顯外傷。檢察官16日下午4時40分左右出面說明，她指出「目前已經初步相驗結束，可排除外力介入，詳細死因、死亡方式要擇日解剖鑑定，家屬同意解剖」。

▲▼有關小鬼黃鴻升遺體，經相驗後，檢察官排除外力介入，表示將擇日解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

▲檢察官說明相驗結果，目前排除外力介入，表示將擇日解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

平時獨居的小鬼事發前一天還開心PO文，沒想到隔天卻猝逝，消息曝光後讓親友、粉絲感到震驚不已。據了解，黃鴻升父親住在兒子家附近，每天都會前往兒子住處查看，16日上午11時27分左右進入住家時，看到冷氣、電視都還開著，進門喊人時卻沒回應，察覺情況不對勁，一進房間內卻看見兒子趴臥地面，遺體已屍僵，趕緊報警處理。

根據警方初步調查，黃鴻升15日晚間7時15分左右返家，到家後便沒有再出門，事發時浴室水已經放好，上身穿有衣物，但褲子半脫，人倒臥浴室門口，一旁有血跡，但身上沒有外傷疑似猝死，現場無外力介入，也沒有任何藥物、 酒瓶，小鬼口鼻出血，直至16日上午才被父親發現。

據了解，黃鴻升15日中午才與父親在家中吃飯，下午與經紀人在東區談完公事後約傍晚4、5點分開，晚間7時15分左右返家後16小時，竟發生憾事，令外界感到相當不捨。

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