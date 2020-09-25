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妙齡女醫控遭上級性侵20多次！　抵死不從仍被屢屢得逞

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萬用性侵示意圖part3。(圖／達志示意圖)

高女指控王某利用恐嚇、威脅等手段，對她多次性侵得逞。(圖／達志示意圖)

大陸中心／综合報導

河南洛陽一名鄉鎮女醫生高某自爆遭上級性侵20多次。警方通報則指雙方是不正當男女關係。女醫生持續申訴，23日獲重新立案。市公安局民警表示：「此案正在辦」。

高女報警稱遭醫院的副院長性侵。當地警方調查後指 兩人曾多次發生性關係，立案後來被撤案，衛健委通報該名副院長違反生活紀律，遭到撤職。

9月18日，警方回應說，他們重新偵辦後發現此事構不成犯罪案件。 這名女醫生叫高蒿（化名），27歲，老家在河南省洛陽市伊川縣農村。 她告訴記者，2016年7月她畢業於河南一所醫專學校，2019年1月經招考來到伊川縣鳴皋鎮中心衛生院工作，成為一名內科醫生。

她說，2019年7月20日晚上11點左右，她正在醫院宿舍休息，醫院的副院長王某卻把她叫到辦公室，說要談工作。高女進去後，王某說他有點重聽，要她靠近說話。高女說：「 我走到他面前，他突然把我強行抱住，我激烈反抗、掙扎，將他後背抓傷，還咬傷他的手。但他用力把我按壓在床上，強行扒下我的衣服，強暴了我。」

她說，之後王某又用恐嚇、威脅等手段，對她多次性侵得逞：「我想辭職，但不敢把這件事告訴家人，只好忍氣吞聲繼續上班。」

高女回憶說，2019年12月13日淩晨，王某再次闖入她宿舍企圖施暴， 她抵死不從，結果皮打得渾身多處淤血。事發後，她撥打110報警，並到附近派出所報案。 接警後，伊川縣公安局派刑警來到她宿舍調查瞭解情況。12月19日下午，她到伊川縣人民醫院做檢查，醫生診斷指出：她左側大腿內側有瘀傷。

2020年5月，高女在網路上PO文告發王某性侵。 此案引起伊川縣委縣政府高度重視，立即責成相關部門聯合調查。 伊川警方相關人士稱，經全面深入調查後查明：2019年7月至12月該兩人多次發生性關係。2019年12月15日和16日，高女兩次找到副院長王某的妻子，告知對方他倆是真心相愛，要求王妻與丈夫離婚，雙方因此發生爭執。

因無證據證明王某性侵的犯罪事實，根據相關規定，2020年4月12日，伊川縣公安局決定撤銷此案。 但伊川縣衛健委調查則認為，2019年7月至12月期間，王某在仍有婚姻關係期間先後多次與同事高女發生不正當男女關係，造成嚴重不良影響。王某身為公職人員，違反生活紀律，跟女性發生不正當關係，依據相關規定，給予王某撤職處分。

此外，伊川縣鳴皋鎮紀委對王某審查後認為：王某 的行為違反社會公德，應負直接責任，經鳴皋鎮紀委研究，報鳴皋鎮黨委批准，給予王某留黨察看一年處分。

後來，此事在網上持續發酵。今年5月20日，伊川縣公安局再度公開回應高女質疑稱：「根據查明的相關案情，該局撤銷此案， 如對撤案有異議，可到伊川縣檢察院申請偵查監督。」

5月21日，伊川警方透過官方微博報說，2019年12月17日，該局接高女報案稱，她被36歲的王某性侵。接報後，轄區派出所立即展開調查，並於12月19日立案偵查。

經辦此案的民警多方調閱通聯記錄、微信記錄、監控視頻等，並詢問該單位多名工作人員，查明2019年7月至12月間，該兩人持續發生不正當男女關係，當高女要求王某離婚時，兩人產生矛盾。 針對高女發帖反映的情況，該局召集具體辦案單位、法制、督察等部門多次研究此案，因無證據證明王某性侵的犯罪事實，2020年4月12日，該局決定撤銷此案。

針對伊川警方的回覆，高女稱，當時的通話記錄僅能證明通話次數和時間。她報案時明確告知警方，王某曾給她發過道歉簡訊，但因為她的手機壞了，才無法提供，她申請警方向電訊公司調取。

她說，視頻能證明她報警前一天晚上，王某闖入她宿舍。之前她去他辦公室，是王某以值班副院長名義通知她去談工作。沒想到，他竟然在辦公室伸出狼爪。高女又說，她從未找過王某妻子要求對方離婚，這是有人做偽證在誣陷她。

高女說，今年8月18日她接到通知，王某已被伊川縣紀委監委立案調查，對她反映的問題已由伊川縣刑警大隊重新偵辦。 

公開資料顯示，被舉報的副院長王某是該院骨科醫生，大專學歷，河南科技大學臨床系畢業，擅長四肢骨折手術、手法復位治療以及頸椎病和關節脫位等，記者多次打打他的手機，均無人接聽。高女告訴記者，目前她沒有去醫院上班，一直待在家裡。

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