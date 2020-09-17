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玩轉蝴蝶君！同居男友是女人，分手後又跟閨蜜訂婚！

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▲賴姓受刑人服刑期間「奇癢難耐」，王姓律師接見的機會，將藏有30張性愛圖片的訴訟文件偷偷交給賴男，遭懲申誡。（圖／pixabay）

葉先生」以生病為由未曾跟崔女同房。因此崔女在長達近4年的同居期間，竟然一直沒有懷疑過「葉先生」本是女兒身！（示意圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

這是《蝴蝶君》(男扮女跟對方戀愛)故事的反轉版。只不過這裡的主人翁更厲害，「蝴蝶君」只騙了一人。這裡的主人翁卻連騙兩人！

幾天前，福建莆田鳳凰山派出所裡，崔姓女子和她的前男友「葉先生」發生爭吵，氣憤的她隨手將「葉先生」的駕照交給民警說，「葉先生」一直不肯拿出身份證，懷疑他的駕照是假的。民警接過駕照一看，發現還真的是假的！「葉先生」假駕照的性別欄上寫著：「男」！

女扮男裝十餘年 化身闊佬騙女生

現年32歲的陳女本是女兒身，在家排行老三，上有兩個姐姐。由於從小受到父母漠視、親友歧視，她萌生了長大要做男生的想法。於是，自高中畢業後，外出打工的她便開始以男性葉某自稱。

單靠打工獲得的微薄無法滿足不陳女的消費需求。她覺得女生比較單純好騙，為了騙財，她花錢從網上偽造了房產證明、駕照、戶口名簿、購房合約等一系列證件，將自己偽造成事業有成、家境殷實的成功男士。

  2015年，化名為「葉先生」的陳女在酒吧認識了20歲出頭的崔女。「葉先生」自稱在莆田經商、有一棟別墅，能言善道又出手闊綽的她，成功贏得了崔女好感。很快，兩人陷入熱戀並展開同居生活。

期間「葉先生」以生病為由，未曾跟崔女同房。因此涉世未深的崔女在長達近4年的同居期間，竟然一直沒有懷疑過「葉先生」本是女兒身！

交往期間，「葉先生」以投資生意、購買房產等為由，哄騙崔女下載多個貸款APP，而後又借用崔女的個資從各個網貸平臺上套取資金供日常花銷。

2019年5月，為了騙更多的錢，陳女特意前往崔女的重慶老家，跟崔女共同辦了一場盛大的婚禮 ，收取女方禮金9萬多元，同時還從崔女的親朋好友處騙了20多萬。最終，兩人時常因為錢的問題發生爭吵，「葉先生」怕東窗事發， 於是直接提出分手。

火速搭上女友閨蜜 ，借貸100多萬

2019年6月，跟崔女分手後不到一個月，「葉先生」即火速搭上了崔女的閨蜜吳女，兩人很快就成為男女朋友。2020年1月，「葉先生」前往吳女的南平老家，跟吳女舉辦了訂婚儀式。

訂婚後，「葉先生」 自稱家裡有人在民政局工作，只需拿出雙方身份證、戶口名簿等文件，即可足不出戶辦理結婚證。單純的吳女信了「葉先生」的話，於是拿出了相關證件。沒過幾天，「葉先生」就帶回了兩本「結婚證」，讓吳女深信不疑。

在成功哄騙吳女後，「葉先生」又故技重施，以生意需要資金、購買房產等為由，利用吳女的個資下載了多個貸款APP，從中貸款達50多萬，同時，還向吳女的親朋好友以投資為名，借了50多萬元。

被催款不堪其擾， 報警後才發現真相

自從跟「葉先生」分手後，崔女因為被多個貸款平臺討債，不堪其擾，於是三番兩次找「葉先生」要錢還款，但對方遲遲不還。 本想透過司法途徑解決兩人財務糾紛的崔女，因為沒有「葉先生」確切的身份個資，於是在8月的一個晚上，約了「葉先生」帶上身份證件到家裡協商還款事宜。

然而，「葉先生」只帶了駕照赴約。期間因為雙方談不攏，爆發爭執，崔之一氣之下向鳳凰山派出所報警求助，才揭開「葉先生」的真正身分。 目前，陳女因涉嫌詐騙被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

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