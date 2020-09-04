慈濟公告「擴大助學關心社會家庭困頓方案」

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

長期關懷弱勢家庭的慈濟基金會今天發出新聞稿指出，為關懷國內部份受到內外因素影響生計的家庭在就學中的成員能安心就學，特於9月3日正式公告「擴大助學關心社會家庭困頓方案」，包括個人、社區、學校均可填具相關資料進行申請。

慈濟基金會指出，因應新冠病毒疫情在台灣及全球帶來社會經濟層面的衝擊，慈濟基金會秉持「教育不能等，孩子是家庭與社會未來的希望」的理念，希望和學校老師們、鄉鎮區村里長或社區人士，共同關心經濟有困之家庭，讓孩子求學之路不中斷。

慈濟基金會表示，敬請協助提報學校或社區中有經濟困難之家庭，慈濟志工將前往拜訪關懷，評估適切之協助，例如：助學補助、生活補助等。

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慈濟基金會同時也公佈「0800－787080」諮詢專線電話，將有專人親自為有需要的個人、社區或學校服務。

慈濟基金會指出，為輔助弱勢家庭孩子教育不中輟，讓社會多一份安定的力量，慈濟透過包括新芽獎學金補助、課輔服務及定期舉辦暑期營隊，編織緊密關懷網絡，藉此陪伴社會經濟困頓家庭。

慈濟基金會表示，今年新冠疫情影響部份家庭生計與收入，經慈濟與縣市政府間進行「合作共善」專案時，認為有必要「擴大關懷面、增加補助面」，因此特於9月3日在「慈濟全球資訊網」正式對外公告【看見希望 安心就學】－「擴大助學關心社會家庭困頓方案」，希望有需要協助的個人、社區、學校可撥打「0800－787080」專線或到慈濟全球資訊網「擴大助學關心社會家庭困頓方案」(公告網址為https://bit.ly/31U1kvs)網址了解。

▲慈濟每年頒發新芽獎學金給弱勢家庭優異學生。