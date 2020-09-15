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農漁民子女助學金9/16起開放申請　符合三條件「最多領1.3萬」

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▲▼ 耕田,田地,農地,農機具,播種。（圖／桃園區農業改良場提供）

▲農漁民子女助學金最多可領1.3萬元。（圖／桃園區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

農委會為協助農（漁）民子女繼續升學就讀高中（職）及大專校院，設有助學金的機制。109學年度第1學期農漁民子女助學金於9月16日開始受理申請，必須在10月15日前向戶籍所在地基層農（漁）會提出。

農委會表示，農漁民子女助學金申請條件包括以下三大條件：

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一、申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民。

二、學生之父母最近一年度綜合所得總額未超過新台幣114萬元。

三、學生前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

農委會指出，該助學金金額私立大專校院（含五專四、五年級）為新台幣13000元；公立大專校院及私立高中（職）（含五專一、二、三年級）為6500元；公立高中（職）為4000元。由於教育部實施十二年國民基本教育，推動高級中等學校一定條件免學費措施，凡高中（職）生符合相關法令免繳學費，申請人則不得領取該助學金。惟仍繳學費之高中（職）生且108年度父母綜合所得總額未超過114萬元者，申請人得依規定申領該助學金。

農委會說明，該助學金之申請規定及申請表件，均登載於該會網站，可上網點選：「線上申辦」 →「農民福利與救補助」下載；或就近洽詢當地直轄市、縣（市）政府或基層農（漁）會。
 

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