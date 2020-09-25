淡江樂團PO「台女欠X」被她批…他回嗆來談判「打進醫院」下場崩

▲淡江詞曲創作社5月PO文惹議，鄭男卻接力舉起「男人的法槌」，揚言要傷害女同學，檢方依恐嚇罪起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者羅志華／台北報導

淡江大學詞曲創作社臉書於5月間，為成果發表會宣傳時PO文，「好的女生必須要，下得了Tinder，上得了床，台女真的欠幹又欠扁」等語，劉姓女子不滿此言論，上傳截圖至臉書「淡江透可版」批評，鄭姓男子又不滿劉女評論，留言「我保證把妳打進醫院」等語挨告，士林檢方依恐嚇罪起訴。

淡江詞曲創作社這篇引起爭議的PO文中，更提到「就讓我們舉起男人的法槌，看到一個打一個，沒有制裁到台女絕不放下」，讓劉女截圖批評，「好奇問一下啦，現在詞創素質這樣？」。

鄭男不滿劉女評論，接力舉起男人的法槌，留言嗆「正常吧？阿你不爽的話來找我，我保證把你打進醫院」、「淡江就是有你這種人，我看到女生才會想看到一個扁一個」、「這樣啦，看不爽的6點直接約煙橋，騎士團帶滿一點，看甚麼叫素質」，又號召淡江兄弟，「6點煙橋準備出陣阿，沒事的話就快樂抽根菸」。

劉女見PO文嚇得報警，鄭男到案後坦承發文，但稱都是情緒性字眼，沒有恐嚇犯意，但劉女截圖指證歷歷，士林檢方依恐嚇罪起訴鄭男。

淡江詞曲創作社因「男人的法槌」爭議，事後不僅PO文道歉，連預定的成果發表會也取消，「我們未顧及煽動性攻擊語言造成的影響，就將其發布在官方網站上，事情已延燒了一陣子，我們才後知後覺地撤下文章，對此致上鄭重的道歉」。

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