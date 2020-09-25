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蘋果釋出 iOS 14.0.1 更新！　修復小工具顯示及網路連接問題

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▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲蘋果釋出 iOS 14 後首次更新。（圖／取自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果發布 iOS 14.0.1，這是繼 9 月 16 日發布 iOS 14 系統後的第一個更新，主要是針對錯誤進行修復，解決 iOS 14 最初發佈時的問題。主要修正 iPhone 包括相機預覽、WiFi網路連接、郵件、小工具顯示等問題。

蘋果官方表示，iOS 14.0.1 修正可能造成預設瀏覽器和郵件設定在重新啟動 iPhone 後重置的問題，並解決相機預覽可能無法在 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 上顯示的問題；它還解決了可能阻止 iPhone 連接到某些 WiFi 網路的問題。

此次更新的 iPhone 錯誤修復如下：

．修復了重新啟動 ‌iPhone‌ 後可能導致預設瀏覽器和郵件設置重置的問題
．解決了可能導致相機預覽無法在 iPhone‌ 7 和 iPhone‌ 7 Plus 上顯示的問題
．解決了可能導致‌ iPhone ‌無法連接至 WiFi 網路的問題
．解決了可能阻止向某些郵件提供商發送電子郵件的問題
．解決了可能阻止圖像在新聞小工具中顯示的問題

蘋果還發布了 iPadOS 14.0.1、tvOS 14.0.1 和 watchOS 7.0.1 的更新，都是針對錯誤進行修復，且 iPadOS 14.0.1 解決了與 iOS 14.0.1 相同的錯誤。

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