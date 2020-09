iPhone 12系列「新命名曝光」！ 爆料達人：將在10/13發表

▲iPhone 12最新渲染圖。(圖/翻攝自「IT之家」)

記者林妤柔/綜合報導

蘋果公司16日在新品發表會中尚未推出iPhone 12系列,讓許多果粉敲碗期待10月份發布。近日,推特爆料達人就曝光iPhone 12系列的命名方式以及發表日期。

根據網友000leaker指出,iPhone 12系列的命名分別為iPhone 12、iPhone 12 Plus和 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max,共四款機型,且將於10月13日發表新產品。

根據外媒報導,iPhone12系列將延續前一代的全螢幕設計,外型採用與iPhone 4相似的「致敬」扁平邊框;《IT之家》引述推特爆料達人指出,除了先前已多次曝光的「海軍藍」,新iPhone又曬出一款「大紅」新配色。

據悉,iPhone 12雙鏡頭機種尺寸將會是5.4吋,iPhone 12 Plus則會是6.1吋,專業版三鏡頭的iPhone 12 Pro為6.1吋,iPhone 12 Pro Max則會是6.7吋。

iPhone 12

iPhone 12 Plus

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

See you on October 13th 1PM EST!