名畫《持圓盤的年輕男子》漲80倍！　3千萬買入轉手可拍出24億元

實習記者蔡岱樺/綜合報導

歐洲文藝復興時期畫家波提且利(Sandro Botticelli)有一作品《持圓盤的年輕男子》(Young Man Holding a Roundel),收藏家將在即將舉行的大師週拍賣釋出該畫,據悉,該幅畫係收藏家於1982年以81萬英鎊(相當於新台幣大約2928萬元)購入,而如今在拍賣市場估計突破8000萬美元(相當於新台幣23.4億元),足足翻漲了將近80倍。

《持圓盤的年輕男子》創作於1470年代末或1480年代初,該畫描繪一名身分不明的男子,拿著一幅圓形的小畫,過去的50年裡,它曾被借給許多博物館展覽,其中包括紐約的大都會藝術博物館。

特別的是,這是意大利藝術家最後一次私下拍攝的肖像之一。根據蘇富比(Sotheby's)的說法,他的肖像中只有十幾幅幸存下来,現今幾乎都在博物館中。蘇富比古典大師繪畫部門負責人克里斯托弗•阿波斯特勒(Christopher Apostle)在電子郵件中表示,「這很可能是下一幅超過一億美元(約新台幣29.2億元)大關的繪畫作品」,如此一來,將成為在拍賣會史上拍出九位數高價的作品之一。

《持圓盤的年輕男子》該幅畫的作者波堤且利是文藝復興早期的畫家,其中《春》(Primavera)和《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)成為他一生中最著名的兩幅作品。《春》中波提且利運用自己的想像力對古代神話故事重新演繹,在充滿著歡樂詳和的氣氛中,卻帶有一絲憂愁。《維納斯的誕生》表現的是希臘神話中女神維納斯從大海中誕生的場景,被認為是西方藝術傳統中的關鍵人物。

而這也並非波堤且利的畫作第一次被高價拍賣,2013年他的《聖母子與聖約翰和天使》(The Virgin and Child with Saint John and an Angel)被紐約佳士得以1040萬美元(約新台幣3億元)拍出。

儘管今年因為新冠肺炎的疫情有許多拍賣會被取消,但阿波斯特勒仍然抱持樂觀的態度,並認為藝術品中的高端市場仍係看漲。