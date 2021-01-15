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蘇富比停拍張大千名畫內幕曝！政治受難者買贓削1.3億　失主憂鬱死

▲蘇富比在贓畫疑雲未解的情況下，公告撤回這幅《春山雲瀑》拍賣。（圖／翻攝蘇富比網站）

▲蘇富比2年前差點要公開拍賣這幅張大千畫作《春山雲瀑》，後來因為爆發贓物疑雲撤拍。（圖／翻攝蘇富比網站）

記者劉昌松／台北報導

國畫大師張大千生前送給畫家黃君璧的《春山雲瀑》失竊30年，去年突然傳出要被國際拍賣公司蘇富比拍賣，估價約台幣1.52億元，黃君璧的女兒黃湘詅在台港兩地提告，成功阻止父親遺物遭拍賣，檢警查出，83歲男子劉辰旦在1995年間，向人以150萬元超低價買進，2019年再以1.3億元賣給大陸人士，把畫作洗白登上國際拍賣殿堂。北檢15日依洗錢罪將劉男起訴。

▲▼張大千《春山雲瀑》失竊疑雲，提供畫作給蘇富比拍賣的劉姓男子(辰旦)日前在家人陪同下出庭說明取得經過。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉辰旦涉將贓物高價賣到大陸而遭起訴。（圖／資料照）

《ETtoday新聞雲》2019年曾報導張大千贈畫失竊30年案時提到，已故的張大千和好友黃君璧、溥心畬併稱為「渡海三家」，約在1969年間，張大千書畫《春山雲瀑》送給黃君璧，祝賀黃君璧71歲生日，畫作從此掛在黃家，除非到過黃家，外界沒人知道有這幅畫。

但是在1990年間，黃家連遭2度失竊，包括《春山雲瀑》等畫作都遭盜一空，94歲的黃君璧一直認為是熟悉家中環境的人所為，傷心難過1年後逝世，沒想到《春山雲瀑》卻在2019年，出現在蘇富比即的香港秋拍型錄中黃君璧的畫家女兒黃湘詅悲憤提告，蘇富比因贓物爭議決定撤拍

▲黃君璧生前曾與香港嶺南派大師何百里在掛在家中的《春山雲瀑》前合照。（圖／黃湘詅提供）

▲黃君璧生前曾與香港嶺南派大師何百里於家中《春山雲瀑》前合照。（圖／黃湘詅提供）

因事隔久遠，已經無法追究竊盜刑責，但台北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官顏伯融指揮刑事局仍積極追查拍賣畫作來源，發現已經80多歲的劉辰旦涉案，劉男因涉及1970年的「臺北花旗銀行爆炸案」等案，被警備總部逮捕，因「共同受叛徒之指使，擾亂治安」遭判刑5年8月，1976年11月才出獄。

而這位白色恐怖受難者被傳喚出庭時，表示知道這幅畫作是張大千真跡，是20多年前向友人黃宗凱以150萬元購得，後來以1.3億元轉手賣出，但他強調不知道這是贓物，否認違法。

▲國畫大師張大千常到黃君璧家中作客，這張舊照是2人吃包子時，黃被張逗得仰天大笑。（圖／黃湘詅提供）

▲國畫大師張大千常到黃君璧家作客，這張舊照是2人吃包子時，黃被張逗得大笑。（圖／黃湘詅提供）

但檢察官調查認為，張大千畫作即使在當代也炙手可熱，少說是上千萬元起價，劉卻僅以150萬元買入，應知道畫作來源可疑，卻在收藏多年後，突然又以1.3億元高價賣給大陸人士趙海諾，藉此改變、隱匿畫作的所有權、所在地，導致真正的所有權人無法追討家族遺產，還差點被拍賣給其他國外買家，涉嫌違反《洗錢防制法》。

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