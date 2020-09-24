獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

記者陳以昇、林昱萱／採訪報導

台北市一名邱姓女子19日深夜在信義區街頭遭到陌生男子潑糞，而她之後也開始在臉書直播，讓外界猜測她是否有想擔任直播主。對此，邱女接受《ETtodaty新聞雲》專訪時，親自揭露「對於當直播主沒有興趣」。

▲邱女表示，沒有興趣當直播主。（圖／記者陳以昇攝，下同）

邱女接受《ETtodaty新聞雲》專訪時提到，「17跟浪直播都有找我，但我沒興趣，因為我的主業又不是直播，專職的話不可能，沒興趣，因為我有興趣的就是賺錢，對於直播這種賣藝的我沒興趣，因為我沒什麼才藝、沒臉蛋、沒身材、沒興趣，這樣怎麼會做得好」。

邱女提到，「我目前工作是網拍跟直銷，主要以網拍為主，直銷是我副業，只是有時候直銷的薪水不小心多於網拍，我賣一些瘦身、內衣、洗髮精、沐浴乳等產品，我以洗髮精、沐浴乳起家，好東西大家就會分享，我生意越來越好，當然你沒興趣的，我也不會強迫，我覺得沒必要。」

邱女也表示，「我是會把存款歸零的人，我覺得這樣有點病態，但這樣才會有衝勁去專心賺錢，沒有別的娛樂、沒有別的時間，大家應該都很好奇，為什麼我有辦法把自己關在一個地方一直工作、不休息、忘記吃東西，我覺得這就是我享受賺錢的成就感，你就看到那個錢一直匯進來。」

另外，邱女也表示，先前有考上輔大的長照系，但因為忘記繳清學費，所以才會沒有念，而被問及有沒有想回去學校時，邱女也提到，「目前沒有想回去學校，以後不知道，但目前只想專心賺錢，專心做好這件事。」

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