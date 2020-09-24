獨／潑屎妹親曝「4個可能原因」　身陷危機：這些人都要免費幫我

記者陳以昇、徐愷昕／台北報導

台北市一名邱姓女子19日深夜在信義區街頭遭到陌生男子潑糞，而她之後也在臉書透露，媽媽遭人打斷手腳。對此，邱女接受《ETtodaty》新聞雲專訪時，也親自揭露了「4個可能遭潑屎的原因」。

▲潑屎妹自曝可能遭潑屎的4個原因。（圖／記者陳以昇攝）

對於為何會被潑屎，邱女指出因過去她爸爸曾跟地下錢莊借錢，她有出面替爸爸擋了這筆警告；第二個原因則是她自己跟前員工的糾紛，當時她底下員工介紹了朋友跟她借錢，但後來跑路；第三個原因則是大家知悉，她媽媽與李小姐的債務糾紛，最後一個可能原因，就是和一名曾在夜店連續2週賞她巴掌的周小姐有關。

▲潑屎妹澄清，自己沒有與任何人有金錢糾紛。（圖／記者陳以昇攝）

談到最近媽媽被討債集團狠毆一事，邱女表示媽媽是去報警完，從警察局回到家時出事的，當時李姓債主有教唆2個小弟闖入她家，對方很囂張拿加有釘子的球棒猛打，「真的心理變態，就連對一個55歲快要進棺材的人（指邱母）都敢下手，真是厲害」。

近期網友瘋傳她與人有債務糾紛，邱女澄清自己沒有欠過錢，也不曾與人有金錢糾紛，感嘆現在因為酸民四處放風聲，把她爸媽的債務冠到她身上，導致她風聲敗壞，難以做生意，真的很讓人困擾，同時她也強調，媽媽的債務從2014年到現在都有陸續在還，怎知現在對方要一次結清，「你換個角度想，如果真的有錢哪需要你整天在那邊催，拜託動點腦吧，討債集團素質真的越來越低」。

面對現在隨時都有被跟蹤、傷害的危險，邱女自曝現在很多地方兄弟，像是四海、竹聯幫或是做八大的，都有說免錢要來幫她，不過談及到底動手潑屎的人是誰，她至今仍不確定，畢竟她沒看到正臉，認為對方也可能隨便叫人去頂罪。

▲潑屎妹認為，現在討債集團素質越來越低。（圖／記者陳以昇攝）