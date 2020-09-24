印尼看護「羅馬拼音」記帳！「oa-misua」網一看笑翻：寫的是中文

▲印尼看護寫下的記帳單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

有些人家中有長輩行動不便，會請看護幫忙照顧，一名網友分享家中看護的記帳清單，但因為對方不會寫中文，因此用羅馬拼音寫下，原PO看到記帳單後滿臉問號，PO上網尋求大家幫助，意外釣出許多翻譯大神，「oa misua」竟然是蚵仔麵線。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，每天都會給家中印尼看護1000元，用來支付家中年長父親的三餐，還有她自己的餐費，以及購買家中的生活用品。原PO請看護每天記錄錢的支出，但因為看護部不會寫中文，因此記帳清單上都是羅馬拼音，「cau fan」、「pientang」、「luro fan」、「shiang yen」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲留言區出現神人翻譯出中文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO看到記帳單愣住，一個字都看不懂，只好PO上網請大家幫忙翻譯。沒想到貼文一出後，有神人立刻翻譯出整張清單，「cau fan」是炒飯、「puntun trong 」是餛飩湯、「pientang」是便當、「luro fan」是滷肉飯、「shiang yen」是香菸，其中最特別的是，「oa misua」竟然是台語的蚵仔麵線，就連中午、晚上也是用羅馬拼音寫下，「cung u」、「wansang」。

許多網友看到後震驚，「原來寫的是中文喔」、「印尼外傭都用羅馬拼音」、「這邊肯定都是東南亞的朋友」、「Bye good ben don 排骨便當」、「還有翻台語的喔，那個麵線真的猜不出來」。還有網友指出，「在印尼本地，蚵仔麵線這種華人料理，常常直接音譯，而且看護也知道你看不懂印尼文，會唸的都會盡量用中文發音寫下。」