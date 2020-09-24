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夜店「3罪狀」開吉：灑酒、攻擊顧客、鬧事！　潑屎妹喊：歡迎來告

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▲▼信義區潑屎妹轉換直播主跑道。（圖／翻攝邱女臉書）

▲潑屎妹臉書猛批夜店，業者開吉了。（圖／翻攝邱女臉書）

記者黃宥寧、陳以昇、陳韻如／台北報導

台北市一名邱姓女子19日在信義區街頭遭人潑糞，引起社會熱議。事後邱女藉此熱度頻頻臉書發文、開設直播，抓準機會轉戰直播主跑道。然而，因她多次在臉書標記某夜店，甚至出現攻擊字樣，讓業者看不下去，目前已針對邱女行為，委請律師提出刑事告訴。

邱女19日深夜10時許獨自坐在信義區影城門口前石椅，但卻冷不防遭一名身穿黑衣的口罩男從身後潑灑整桶穢物，熱鬧的街頭瞬間臭氣沖天，邱女頭髮、身體、大腿也沾滿泥黃色的糞便，但她仍臨危不亂，冷靜接過路人的礦泉水進行簡單的清理。

事件發生後引起大批網友關注，邱女的臉書也隨之曝光，而她也不吝分享，頻頻在臉書發文、開直播，吸引上百名網友觀看。然而，因邱女頻頻在臉書標記某夜店，甚至出現攻擊字樣，因此惹怒該夜店業者。

▲▼夜店業者對潑屎妹提告。（圖／翻攝業者臉書）

▲夜店業者對潑屎妹提告。（圖／翻攝業者臉書）

業者23日在臉書發文，「邱女自22日起在臉書上以公開動態標註本店之形式，發布多個惡意誹謗店家及員工之動態，我們在此聲明：邱女13日晚間10時許至14日凌晨0時50分入場消費，期間因酒醉，發生許多失控行為，包括將氣泡酒倒在包廂內及攻擊包廂內其他顧客，甚至與其他顧客發生嚴重爭執，造成其他顧客及本店的困擾。」

業者表示，店內安管基於保護顧客及店內秩序，先排除雙方爭執後，也報警處理，「並無邱女所指，本店有任何袒護他人之行為。」但邱女基於損害業者名譽的惡意，在臉書公開發文誹謗，「對於本店之名譽已經造成嚴重的傷害。因此，我們對於邱女的行為已委請律師提出刑事告訴，並將針對其當天所造成本店之損失一併訴追。」

對此，邱女也出面回應，痛批業者壓案，沒有把實情告訴警方。邱女也透露，業者所提及的13日當晚，是別人對她不禮貌，甚至還教唆其他人毆打她，她直到到醫院驗傷，醫師才詢問，「小姐，難道你被打被踹都不知道嗎？」她才意識過來。

邱女表示，她遭毆打後，幾乎快要昏倒，但現場的所有人，甚至是夜店安管，沒有人要關心她的狀況，甚至是將她送醫，且事後還不對說是她的問題，讓她相當傻眼，因此才在臉書上發文。邱女認為，「我又不是說什麼很難聽的話，我是感想心得欸！難道我不能在個人平台上發表顧客感想嗎？」而至於挨告部分，她則回應，「歡迎來告！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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