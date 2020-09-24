實現小鬼黃鴻升願望！KID熬夜完成《我不是空笑夢》MV

「小鬼」黃鴻升傳出驟逝消息，震驚各界！演藝圈好友在社群悼念，他的好哥兒們KID林柏昇昨晚連夜趕製MV〈我不是空笑夢〉紀念好友，「早安送給你的最後一個禮物」，真切的兄弟情與小鬼生前的真摯笑容惹哭許多人。

黃鴻升與林柏昇曾和科七一起主持外景旅遊節目「野人七號部落」，兩人跟著節目上山下海，足跡踏遍台灣，林柏昇特別挑選小鬼大笑和露出燦爛笑容的畫面，雖然感染了小鬼的熱情與真誠，但看著看著也令人不禁淚濕了眼眶。

▲KID特別挑選過去的影片懷念小鬼

〈我不是空笑夢〉這支4分11秒的MV，歌詞描述認真追夢的理想，呼應小鬼在演藝事業的努力，影片一開始是黃鴻升生前與林柏昇的簡訊對話：

「你睡了嗎？」

「還沒…怎麼啦」

「可以幫我做「我不是空笑夢」的MV嗎？」

「我想用Gopro的畫面做可以嗎？」

「好呀！」

「等你睡醒我們來討論」

▲KID說憲哥他們與小鬼相處的時間比家人還要多

看起來像是許願的請求，林柏昇在小鬼沉睡後趕了出來，作品完成後，急著「叫醒」他，影片最後是他們的合照，每個人臉上都掛著笑容，林柏昇在一旁寫道：「我們的愛只是換了個形式，依然在彼此身邊，願在不同世界努力的你與正在努力的我們，有一天，我們會喚醒彼此，再一次的相聚。

KID在IG上回想與小鬼相處的點點滴滴，回憶起在龜山島夜宿、小琉球玩水，將手鍊送給他時，小鬼興奮地像個小孩立刻戴上的神情，後來實現了小鬼想拍〈我不是空笑夢〉MV的願望，小鬼打電話向他道謝，並約好正式邀請KID拍攝這首歌正式的官方音樂錄影帶。KID也感謝小鬼在他當兵時給予的安慰與鼓勵，而且任勞任怨地幫忙代班主持節目，很珍惜這段男人間的浪漫。

▲〈我不是空笑夢〉MV放了許多小鬼純真與燦爛的笑容

「下禮拜即將撥出的玩很大，那是你第一次在節目裡頭因為打漆彈生氣，我也知道節目可能不會剪出來，但是你生氣的原因竟然是說，我不要玩了，我捨不得你們被打，頓時覺得你就是每個人的另一半，在保護大家。鬼哥，我們全部的人都很想你依依不捨 捨不得 地球上最浪漫的一個人」

週日，野人七號部落頻道又上傳了〈地球上最浪漫的一首歌〉MV，影片裡面有KID與小鬼合唱的畫面，小鬼也親自講解這首歌想傳遞的訊息。

〈我不是空笑夢〉MV



〈地球上最浪漫的一首歌〉







※BY DANIEL KU

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