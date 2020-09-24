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賈靜雯全家福畫作藏小鬼的愛　「三個寶貝還等著乾爹給的嬉鬧幸福」

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「小鬼」黃鴻升突然辭世讓演藝圈好友震驚與不捨，賈靜雯、修杰楷一家也是悲傷不已，賈靜雯表示小鬼是他們全家人的朋友也是女兒的乾爹，他親手繪製的全家福油畫是他們家的核心與精髓，他們會永遠想念他。

好人緣的小鬼不但是大人的好朋友也是孩子王，是賈靜雯三個女兒的乾爹，聽聞惡耗後，賈靜雯先是PO了「無法接受」，之後再分享擺在家中的全家福油畫與小鬼的關係。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲小鬼繪製的全家福畫作是賈靜雯家中珍貴的收藏。（圖／alyssachia@Instagram，下同）

「黃鴻升叔叔，你在我們家三個孩子的心中存在感不是一般的大！你很討厭的給了一幅我全家祝福的畫。你說，我有三個可愛的寶貝，我有了愛我的修，我有了人生最好的酒伴，所以你把我幸福的元素都畫到了你創作的畫中。」賈靜雯說她的大女兒Angel 因為有他這位乾爹，也開始了人生創作，讓她畫出了第一幅天使畫作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲小鬼啟發賈靜雯大女兒Angel的繪畫天分

我們的友誼，因為有你的無私善良，也得到了該有的幸福。你呢，討厭你這樣的告別，我們三個寶貝，還等著小鬼乾爹給的嬉鬧幸福但你卻去另一個星球玩耍，讓我們措手不及。」賈靜雯說他們一家都會深深的記著他，也深深的想念他，「這幅畫，是我們家的核心與精髓，會一直永留，謝謝你的用心。我們一直都愛你，也都一直想念你⋯⋯。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲小鬼黃鴻升是賈靜雯、修杰楷的family friend，曾參加咘咘的生日派對

修杰楷也分享了他和小鬼的合照，其中還有小鬼參加咘咘生日派對的照片，「看著大夥兒的合照，看著看著眼淚又不爭氣的落下了⋯你要我怎麼能不去想呢？我知道你一定會說：『修杰楷，你是我們裡面最man的耶，你哭屁呀⋯』因為我真的很想你⋯捨不得你」真摯的文字讓人看了鼻酸。

※BY DANIEL KU

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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