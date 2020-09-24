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iPhone 12回歸經典方塊機身推出玫瑰金　夜幕綠SE2也曝光

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

自從Steve Jobs逝世後，Apple對於產品保密這件事似乎不是很嚴謹，不過也讓果粉們可以提早預見新機，再決定何時換機！

去年才剛推出 iPhone 11系列，隨著2020年秋季發表會逼近，外媒就已經開始預測iPhone 12的外觀以及功能，現在更有或許比iPhone 12更早推出的iPhone SE2也曝光，到底新機們會長怎樣呢？先跟著我們看預測。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

© Instagram@everythingapplepro

iPhone 12預測

根據外媒PhoneArena報導，全新iPhone 12的不再採用近幾代系列的柔和輪廓，會許會回歸iPhone 4方正小巧的紀念款造型，以紀念推出的第10週年。顏色方面目前預測有白、黑、綠、藍以及鵝黃和珊瑚粉，以及基本色陶瓷黑和陶瓷白。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其中， iPhone 11 Pro 的夜幕綠已經讓所有果粉高潮，新一代 iPhone 12 Pro中或許會加入全新顏色霧面「海軍藍」。預測家表示，推出這款新顏色的用意或許是用來吸引更多用戶換機。

© Instagram@phonearena

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過這些預測中最讓人興奮的莫過於，iPhone 12 Pro的顏色也傳出玫瑰粉色系將會回歸！此外，一直在相機上著墨與精進的Apple，iPhone 12的鏡頭也可能會高達四顆或者更多，以達更貼切的畫面和更美的景深，也將會提供3G、4G、5G的 Wifi藍牙功能。

© Instagram@jarechowicz

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

iPhone SE2

預計將會於2020年秋季跟著一起推出的款式，有著與iPhone 5s類似的外觀以及高階處理器，這是喜歡小型機型的人必關注的消息。透過國外一名設計師Hubert Jarechowicz的模擬，我們可以窺見iPhone SE2的外觀。
目前可知的是，iPhone SE2即將回歸耳機孔的設計，採全螢幕的設計，邊角選擇如同iPhone 4的銳利設計，鏡頭也傳出或許會採雙鏡頭的配置，讓小小的手機也能拍出厲害的照片。顏色方面，目前最讓人期待的就是今年的流行色夜幕綠。這款低調有品味的設計，配上復古的外觀，iPhone SE2可以說是備受期待。

© Instagram@jarechowicz

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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