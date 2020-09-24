沒否定九二共識！　陸學者：兩岸和平發展仍要靠「國民黨」

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

兩岸情勢持續緊張，但廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生表示，對於沒有完全否定「九二共識」的國民黨，他提出了「三個仍然」盼兩岸繼續交流合作，畢竟它依舊有較強的政治實力，也是台灣最大的在野黨，「在一定程度上，我們要理解國民黨面對的政治現實。」

張文生24日在《環球時報》以「兩岸和平發展仍要爭取國民黨」為題刊文，他表示，國民黨如今面臨的困境與台灣所處的大環境有關，也與國民黨自身有關。從大環境​​看，中美對抗給蔡英文當局推行「親美反中」政策提供了機會，而台灣社會輿論又幾乎一面倒地跟著西方價值觀主導的方向發展，使得主張「和中」政策的國民黨處處被動。

「從國民黨自身看，黨內山頭林立，各懷私心，無法團結一致對抗民進黨當局的打壓，同時，試圖接班的中壯世代缺乏魄力，無法聚攏黨內的各方政治勢力。」張文生指出，這些都使得國民黨和藍營的支持者深感失望，因此導致國民黨的支持票源流失。而在選舉、罷免投票中一敗再敗，則更進一步加深國民黨支持者的失望。

張文生認為，國民黨正試圖改變原大陸政策立場，也正在修正參與兩岸互動的方式，具體反映在近期的「海峽論壇」是否派團出席的反覆猶豫態度上。「國民黨對於九二共識的搖擺不定，對於兩岸互動的猶豫反覆，是引起廣大網友極度反感的焦點；國民黨猶疑、模糊的態度，是國民黨缺乏中心思想的表現。」

不過，張文生話鋒一轉，他說作為沒有完全否定「九二共識」的國民黨，「我們仍然必須抱著關切的態度，仍然歡迎國民黨參與兩岸交流合作，仍然希望國民黨在維護兩岸關係和平發展的進程中，發揮重要作用。」

他認為，雖然國民黨遭遇「三連敗」，但依舊具有較強的政治實力，仍然是台灣最大的在野黨，「在一定程度上，我們要理解國民黨面對的政治現實」，因為國民黨基本上做到不主張「台獨」，所以仍希望團結國民黨，維繫兩岸政黨交流的最基本的前提條件。

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