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海峽論壇露臉影片挨轟　陳玉珍談心聲：我是代表金門

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新聞節目中心／綜合報導

今年海峽論壇在廈門舉行開幕式，國民黨立委陳玉珍錄製影片「隔空」出席，頭銜卻成「金門民意代表」，也未穿著印有國旗的「戰袍」，掀起各界討論。對此，陳玉珍24日在ETtoday《雲端最前線》節目中強調，自己最在乎的是金門，也沒有刻意隱藏圖騰；且若不是要隔離、開議，會親自出席海峽論壇。

▲▼立委陳玉珍,立委鍾佳濱,立委張其祿。（圖／翻攝雲端最前線）

▲立委陳玉珍。（圖／翻攝雲端最前線）

針對海峽論壇影片爭議，陳玉珍表示，其實現在自己正慢慢嘗試，以前都是穿「制服」，但有人建議穿制服比較沒那麼好看，「像我今天也剛好沒有穿戰袍（制服）」；且自己最在乎的還是金門，也自認代表金門，「我不會覺得我代表國民黨」，影片背景也挑了「金門」二字。

主持人詢問，頭銜是否矮化中華民國立法委員？陳玉珍直回「我是不接受這個邏輯」。她並說，大家可能跟自己處的環境不一樣，所以不理解，「我甚至還可以公開說，如果沒有隔離、開議，我也會去參加海峽論壇」。

陳玉珍解釋，以前小三通大家互動多，金門每年都5百、1千人去，也不是只有政治人物，包含各行各業、工商業、婦女界，甚至各村里，金廈之間往來非常密切，也是同一個祖宗，因此大家覺得民間交流氣氛很濃厚，「我們每一年海峽論壇，金門人都是上千人去的，所以你們不了解我們想法」。她也說，即便自己穿了（戰袍），也可能被塗掉，但也有看過出現的，「我不覺得我是降格」。

▼立委鍾佳濱。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼立委陳玉珍,立委鍾佳濱,立委張其祿。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，對於立法院昨日進行委員會召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下順利取得7席；民進黨立委鍾佳濱表示，若以民進黨、時代力量在衛環委員會的合作，雙方很清楚談到未來會合作哪些法案，至於國民黨與民眾黨究竟有談妥要在哪些法案合作，還是概括性的支持，若是後者，在政黨的競爭跟合作上，可能就會讓外界有所謂「藍白合」看法。

民眾黨立委張其祿則說，投票前各黨協調，與國民黨團總召林為洲、民進黨團總召柯建銘都談過，事實上國民黨在議題上的回應是比較善意一些的，像是承諾幫助民眾黨簽署修憲案、18歲公民權下修，這其實在上會期就有推出，但民眾黨是小黨，沒有機會簽滿連署，最後還少了19人。

他進一步說，現在在這議題上，國民黨團會協助簽署成案，另外未來在居住正義的一些排審上，國民黨也會協助排入，這些也算是一個實質承諾，「當然我們還是看整個議題的合作，其實有時候也是必須，真的就事論事」；而召委選舉也沒這麼複雜，其實就是為了制衡。

▼立委張其祿。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼立委陳玉珍,立委鍾佳濱,立委張其祿。（圖／翻攝雲端最前線）

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