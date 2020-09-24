多虧有她！　台南南區灣裡社區推干貝醬獲好評！

▲蕭淑云運用以往在餐飲業經驗，研發XO干貝醬，因用料實在，商品推出半年，詢問度大增，最高紀錄曾日賣50罐，頗獲好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾開過餐飲店、也做過議員助理的43歲蕭淑云，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心介紹，到灣裡社區擔任多元就業計畫專案經理，她運用以往在餐飲業經驗，研發XO干貝醬，因用料實在，商品推出半年，詢問度大增，最高紀錄曾日賣50罐，頗獲好評。

灣裡黃金商圈發展協會總幹事蔡育宗說，灣裡靠近黃金海岸，有老街、巷弄彩繪、美食與廟宇，蘊藏許多在地故事，今年申請勞動部多元就業方案，積極推廣遊程，帶民眾認識灣裡文化與生態，不過因適逢疫情，遊程推廣受影響，為讓協會營收管道多元，轉而主攻文創商品開發。

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「多虧有了她」，蔡育宗說蕭淑云腦筋動得很快，疫情初期就發揮創意開發出類似唇膏造型的茶樹精油管狀皂，方便民眾隨身攜帶，銷量不錯，疫情高峰時曾一天賣出超過100支；後來又研發干貝醬，推出後遊客很驚艷，擺攤時曾最高日賣50罐，幫協會挹注不少營收。





蕭淑云擔任議員助理期間，長期在灣裡深耕蹲點，對灣裡產生情感，因此決定投入協會幫忙行銷，「希望用自己的力量幫助社區」，擁有中餐丙級證照的蕭淑云，利用曾在餐飲業的經驗，以干貝為基底，搭配小魚乾、蝦米與紅蔥頭，研發出料好實在、滿滿海味的干貝醬，遊客試吃後都讚不絕口，後來她還把干貝醬做成隨身包，方便上班族食用，頗受好評。

蕭淑云笑說，在社區工作很有成就感，未來她還想開發乾拌麵產品，要搭配干貝醬一起行銷，幫社區爭取更多營收，永續經營。蔡育宗說，感謝蕭淑云與其他3位平均年齡超過50歲的多元計畫夥伴為灣裡一起拚經濟，未來收入盈餘將持續回饋社區，投入老人關懷及學童教育。





雲嘉南分署長劉邦棟說，勞動部多元就業方案推動至今多年，已補助轄區民間團體近1,600個就業計畫，釋出近萬個工作機會，如雲林水林瓊埔合作農場、嘉義阿里山茶山部落、台南復健青年勵進會都藉此計畫轉型自立，幫助不少中高齡、身心障礙民眾與二度就業婦女穩定就業，也讓更多優秀人才被看見。

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