爭取難逃生時間減少火災傷亡　台南市消防局力推民眾置裝「住警器」

▲為避免火災造成重大傷亡案件，台南市消防局呼籲民眾置裝住宅用火災警報器，以爭取難逃生時間，減少火傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於彰化縣二林鎮一棟民宅，在9月22日中午12時發生火災，火勢撲滅後，在民宅2樓2名女童送醫不治，為避免火災造成重大傷亡案件頻傳，台南市消防局呼籲民眾置裝住宅用火災警報器，以爭取難逃生時間，減少火傷亡。

近來火災造成重大傷亡案件頻傳，消防局依社會局定期提供之獨居長者、身心障礙以及低收入戶清冊進行住警器補助配發，為使住宅用火災警報器設置更深入各里弱勢家庭並減輕基層勤務負擔，結合各區公所與各里里長配發住宅用火災警報器給各補助對象，由各消防隊依台南市各區住警器分配數配發至各區公所，再由里長協助配發作業每戶以1顆為限。

台南市應設總戶數69萬258戶，累計總設置率已達82.01％；身心障礙者已達99.55％、低收入戶已達92.10％、獨居長者已達99.63％。消防局統計，近5年住宅用火災警報器成功預警41件以上，其中共有109人因住宅用火災警報器嗚動而即時避難逃生。

台南市長黃偉哲呼籲為提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，住宅用火災警報器價格便宜且安裝容易，賣場即可購得，住警器裝設不用拉線路，只要黏貼雙面膠，裝置於寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯之最頂層等適當位置，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員，提早30秒採取避難逃生行動，可以有效減少火災傷亡。

消防局長李明峯表示，根據歷年建築物火災死亡數據統計，獨立住宅火災死亡人數最多，而死亡原因則是火災發現太慢以致初期應變失敗、避難太晚為主因。藉由住宅用火災警報器偵知火災發生並發出警報聲響的功能，輔助人們提早發現火災，進而越早通報119 並採取滅火或逃生避難行動，就有越大的機會保護自身與家人的生命財產安全。

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