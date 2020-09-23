三重客運撞死人卻輕罰　高嘉瑜爆料：狂違規卻年領60億補助

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市內湖區21日晚間8時發生嚴重車禍，一輛三重客運藍26路公車突然衝上人行道，造成1人死亡、1人受傷及24輛機車損毀。民進黨立委高嘉瑜23日在臉書表示，首都三重客運壟斷6成雙北公車，每年領60億補助卻事故頻傳，主管機關只輕罰，她未來會針對此案提出修法、要求交通部全面檢討。

高嘉瑜23日下午在臉書表示，內湖21日晚間發生三重客運失控衝上人行道，連撞了24輛機車並造成路人1死1傷事故，「三重客運近2年，違法事故跟肇事紀錄不斷，就這次內湖公車司肇事事件，主管機關只罰三重客運9萬元，對客運業者根本不痛不癢。」

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▲撞死路人政府卻輕罰，高嘉瑜在臉書大爆料，三重客運年領60億補助。（圖／記者黃彥傑攝）

她指出，三重客運經營者跟年年拿雙北公車評鑑優等的首都客運，兩家都是同一個老闆李博文，李博文現在是5家客運公司董事長，包含首都、台北、大都會和三重客運已占雙北聯營公車2/3，「雙北客運公車業者幕後老闆幾乎都是同一人，這樣子的壟斷獨占，還有服務品質可言嗎、還有競爭壓力嗎？」

她直言，客運補助是按載客率計算，三重、首都客運都達6成，台北市交通局補貼公車各項補助款共編列近38億元，新北市也有27億元，雙北共近65億元的補貼預算，首都客運集團李博文就獨拿近39億元，行政院交通部也編列電動公車補助將近600億，這些用人民納稅錢補貼的公車業者，竟是同一個大老闆。

▲高嘉瑜三重客運2017年至今，共有10多起違反勞基法事件，包含超時工作、未依規定給加班費等。（圖／記者游宗樺攝）

高嘉瑜透露，三重客運2017年至今，共有10多起違反勞基法事件，包含超時工作、未依規定給加班費等，累計罰金超過189萬元，包含台北、新北勞動局都曾開出罰單，「但公車駕駛出事，責任幾乎是駕駛扛，補助卻是老闆拿，主管機關3年罰180多萬，對於年拿60幾億補助的業者根本是九牛一毛、不痛不癢。」

她未來會針對此案提出修法，並要求交通部全面檢討，像是對公車、客運、遊覽車等大客車駕駛，有吸毒者應立即撤照停駛，不得從事大眾運輸駕駛工作，客運業每年至少應全面篩檢一次，肇事及勞檢不合格比例過高者應停止補貼及縮減營運路線，檢討客運業壟斷獨占亂象等。