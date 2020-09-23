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公車衝撞釀死！北市開罰18.9萬　公運處2個月內提毒駕改善方案

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▲北市內湖路一段台新銀行傍晚8點發生公車撞入的嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲三重客運一輛藍26公車於21日晚間衝至人行道，造成1死1傷悲劇。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區21日晚間8時發生一輛三重客運藍26公車衝撞至人行道，造成人員1死1傷及24輛機車遭撞毀憾事，也連帶爆出司機曾吸毒等離譜行徑。台北市公運處23日表示，將對三重客運依法開罰18.9萬元，並且得提出專案檢討報告。

針對三重客運藍26公車於21日晚間衝撞人行道，造成1死1傷等重大行車事故，公運處原本在22日表示，將本案列入公車評鑑中行事肇事率指標中計分，並依照公路法77條第1項裁罰基準開罰新臺幣9萬元，然後事隔1小時後更改最新辦理方法，並且於23日提及，依照公路法77條第1項裁罰基準，開罰業者新台幣18萬9,000元，並要求三重客運提出專案檢討報告。

另外關於司機曾有吸食毒品部分，公運處指出，針對現行駕駛員尿液篩檢規定，將邀集台北市政府相關單位及公車業者研商改善方案與策進作為，其中部分涉中央規定亦將函報建議從嚴檢討採檢方式及頻率，以杜絕毒駕。公運處將於2個內提出具體改善方案，以提供市民優質與安全之公車服務。

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