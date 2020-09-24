捷報！國際奧林匹亞台灣代表隊奪3銀1銅　國際排名第6

▲2020國際資訊奧林匹亞競賽，台灣獲3銀1銅，左起曹宸睿、楊承澔、陳冠辰、林秉軒。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

第32屆國際資訊奧林匹亞競賽今年在新加坡舉辦，台灣代表隊傳來捷報！在87個國家、343名學生參賽中，台灣4名代表參賽學生總計獲得3銀1銅，是四名學生全都獲獎的18國之一，國際排名以獎牌積分計算為並列第6名。

台灣代表隊拿下3面銀牌的，分別是來自建國高中學生楊承澔（個人排名第34名）、竹科實中學生陳冠辰（個人排名46名）以及台南一中學生曹宸睿（個人排名60名），另一名銅牌獲獎者為建國高中學生林秉軒（個人排名138名），表現優異。

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今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國際資訊奧林匹亞競賽改以線上賽進行，各國代表隊伍各自在國內尋覓符合大會規定之場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。

今年國際資訊奧林匹亞主席（IOI President）由台灣師範大學副校長李忠謀擔任，他在閉幕典禮致詞時肯定學生們的表現，期許他們共同協助以資訊科技創建未來世界。

教育部為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

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