兩岸18所院校師生投入成都社區翻新　盼打造獨有IP

▲兩岸青年共同加入成都老舊社區翻新計劃。（圖／四川省台辦提供）

記者魏有德／上海－成都 連線報導

近年，大陸各地透過文創設計或智慧科技進行老舊街區翻新，四川成都18日舉辦「少年老城」工作營，結合兩岸18所大專院校師生，將創意投入城市設計與社區營造。據了解，成都市有6個社區簽約加入少年老城計劃，希望能藉此擁有獨特IP，再從IP延伸出可持續發展的商品。

▲2020海峽兩岸青年創生工作營啟動儀式在成都舉行。（圖／四川省台辦提供）

今年25歲的台青程品惇是「少年老城」計劃參與者，他提到，作為建築設計從業者，在四川發展的兩年，得以深入挖掘社區建築設計風格、整合相關資源，「這裡獨特的建築風格、人文風情在拓寬見識、豐富經驗之餘，能為我未來的設計帶來新思路。」

「少年老城」創生工作營18日舉行啟動儀式，將以年度項目制工作營方式，投入跳蹬河街道杉板橋社區、府青路街道桃源社區、機投橋街道潮音社區、金花橋街道金花社區、幸福公社・中國福村和天府心意・糖糖捌號等6個社區，從社區營造、地方創生出發，使社區能藉由兩岸青年學生創意人才的賦能，擁有獨特IP，發展出IP為主題場景設計，最後由主題場景延伸出可持續發展的產品。

北京清華大學建築設計研究院成都分院藝術鄉建中心主任黃志斌和來自台灣的黃柏鈴為「少年老城」計劃共同發起人，他們希望以設計領域為核心，透過專業的社會機構與企業，推動創生計劃落地，打造成「沒有牆壁的實驗教室」，以兩岸業師的師徒制教學方式，吸引更多台灣青年參與大陸社區營造。

▲台灣業師施麗麗。（圖／四川省台辦提供）

來自台灣的施麗麗是少年老城工作營請到的業師，目前從事咖啡師培訓及開店指導。施麗麗認為，成都的生活情調、城市發展規劃等，非常適合咖啡產業，而特色各異的社區則是孕育「小店咖啡」的最佳土壤。

四川省台辦副主任袁明表示，只有實現城市故事化、生活化、科技化和旅遊化，才能創造出真正的城市IP，希望能繼續整合兩岸文創資源與文創產業優勢，「期待城市微更新未來會借助5G等技術，實現更多科技創新。」

▲四川省台辦副主任袁明。（圖／四川省台辦提供）

「少年老城・青年創生—2020海峽兩岸青年創生工作營」在成都舉行，由少年老城教育科技（成都）有限公司、華燦工場・成都空間攜手西南交通大學土木工程學院、台灣大葉大學設計暨藝術學院等兩岸18所大專院校，以「兩岸青年創生推動城市微更新」的目標，將兩岸業師資源及青年力量導入社區營造及地方創生，形成青年產業聚合平台，推動兩岸城市創意設計和社區營造交流合作及促進兩岸青年互動共融。