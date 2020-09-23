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幼兒園違規亂象不斷　教育部：朝加重罰鍰修法

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▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲幼兒園違規事件頻傳，教育部表示，將朝加重罰鍰方向修正。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會今（23日）公布「全國幼教大體檢」，發現超收學費或幼生、不符師生是違規大宗，占比達37％。對此，教育部稍早指出，正辦理幼照法及教保服務人員條例修法作業，針對情節重大之情形，朝加重罰鍰方向修正。

全教總指出，根據調查顯示，違規最大宗為「超收、師生比不符合」，佔比約為37%；另從裁罰案件比例來看，以新北市最多，佔全國約22％；單從私幼違規比例來看，則以嘉義縣最高，整體違規率達43％，認為政府應公告各園核定班級幼兒數量及配班師資全名讓家長知悉，讓資訊透明，才能有效檢核招收人數，杜絕超收。

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教育部回應，依據幼照法規定，地方政府依法原本就有日常的稽查管理及輔導措施，教育部也依據各縣（市）園數規模，補助增置人力人事經費，辦理相關查察業務，每年查察園數80園以上，將請各縣（市）落實督導管理，以確保幼兒接受適當之教保服務。

有關罰鍰額度一節，教育部說明，各直轄市、縣（市）得依行政罰法第18條第2項，酌量加重罰鍰額度。另為具體回應民眾期待，刻正辦理幼照法及教保服務人員條例修法作業，針對情節重大之情形，朝加重罰鍰方向修正。

教育部也提到，為便於民眾查詢裁罰資訊，業於全國教保資訊網提供教保服務機構裁罰查詢功能，家長可以瞭解全國幼兒園的基本資料及過去的裁罰紀錄，藉此可以幫孩子選擇出更符合需求的幼兒園。

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