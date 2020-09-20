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華語文教學科目「是非題」鑑別度不足　教育部：110 年起不考了

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，110年起，華語文教學科目不再考「是非題」。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

109年對外華語教學能力認證考試共1665人報考，成績單9月16日寄發，教育部今（20日）指出，成績依規定原可保留3年，考量疫情影響，今年不列入期限計算，及格成績能多保留1年外，110年起，華語文教學科目不再考「是非題」。

教育部表示，本項考試科目包括「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」及「華語口語與表達」等5科，筆試科目60分為及格，口試科目71分為及格，各科目成績依規定可保留3年，考量新冠肺炎疫情影響，有部分考生因來台隔離或各國邊境管制致無法參加考試，故今年度將不列入期限計算。

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教育部進一步說明，也就是106年度報考的及格科目成績，將可保留至110年12月31日；107年及格科目成績得保留至111年12月31日；108年成績得保留至112年12月31日；109年報考者之及格科目則得保留至113年12月31日。另本年度報名考試的考生，如因受疫情影響致無法參加考試者，也將辦理全額退費。

另外，教育部提到，由於「華語文教學」科目之「是非題」題型鑑別度不足，考生常發生將「是非題」答案逕填在試卷而非答案卡上失分，自110年起，「華語文教學」科目不再考「是非題」，有意報考者必須注意。

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