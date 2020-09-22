經濟弱勢生注意！教育部推願景計畫　雲科大、宜大估招千人

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部近期宣布，將啟動為期5年的高中職升學新制「願景計畫」，以國立大學以外加方式，招收經濟弱勢高中職生，就讀國家重點領域產業如半導體、AI等科系，首屆學生預計在110學年入學，大約10月中下旬起，各校將可展開招生動作。

教育說明，目前部已邀請部分國立大學自110學年度起推動為期5年的「願景計畫」，每年核定外加1,000名日間學制學士班招生名額，讓符合國家重點領域產業或具就業前瞻性系科，透過特殊選才及個人申請等多元入學管道招收弱勢學生，並輔導就業職涯發展，同時呼應國家人才培育需求。

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「願景計畫」以高教資源稀少區的國立大學為主，包括屏東大學、高雄大學、台南大學、嘉義大學、聯合大學、暨南大學、宜蘭大學、東華大學、台東大學、雲林科技大學等。

對此，桃園市立南崁高中老師張瓊方憂心指出，此新計畫因有設定一些專業科目，因此會擔心，會不會讓學生為了符合該計畫，因此不適性？另外，何謂經濟弱勢？何謂家庭有困難？以目前計畫來看，沒有很詳細的定義，因此擔心定義模糊，會不會有道德風險？會不會有家長特別把學生搬去偏鄉？這部分都需要再檢討，也希望教育部可以有更進一步的訊息才能有後續的評斷。

