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鬼門關猝死！高雄翁園夜市老闆「突倒地亡」　攤販驚：15分前還在滑手機

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▲▼鬼門關猝死！高雄夜市攤販老闆「突倒地亡」　15分前還在滑手機…（圖／翻攝台灣車友爆料中心（馬路上的大小事）臉書）

▲鬼門關猝死！高雄夜市攤販老闆「突倒地亡」（圖／翻攝「台灣車友爆料中心（馬路上的大小事）」臉書

記者許力方／綜合報導

農曆7月鬼門關，藝人「小鬼」黃鴻升被發現猝逝家中，震驚全台，未料同日晚間高雄大寮也傳出一起猝死事件，翁園夜市一名攤販老闆突然昏倒，現場疑似2名護理師看到後，立刻上前CPR搶救，送醫仍不治身亡。現場其他攤販都說，15分鐘前還看到他在滑手機，看不出異狀，相當意外竟這樣突然離世。

事發於16日晚間8時許，有民眾目擊，白衣馬尾年輕女子在翁園夜市的，跪在地上，緊急為一名倒地病患進行心肺復甦術，一旁還站著一名短髮女子從旁協助，疑似一名攤販老闆突然昏倒，2名護理師見狀上前搶救，附近民眾也趕緊求救，不幸的是，最後經送醫仍宣告不治。

▲▼鬼門關猝死！高雄夜市攤販老闆「突倒地亡」　15分前還在滑手機…（圖／翻攝台灣車友爆料中心（馬路上的大小事）臉書）

▲目睹攤販昏倒，2護理師上前CPR搶救。（圖／翻攝台灣車友爆料中心（馬路上的大小事）臉書）

夜市跪地CPR影片在網路廣傳，網友淚推「人命關天，人情味不減」。護理師受訪時說，當時看到病患在旁邊倒下「我不可能不去救他」，上救護車前還有反應，未料送醫後仍回天乏術。

據悉，死者為41歲林姓男子，平時擺攤賣涼糕，家屬稱當天他有先擺早市，又接著去擺夜市，中間可能沒有時間休息，疑似疲勞昏倒。附近攤販也說15分鐘前才看到他正常滑手機，下一刻就倒下，十分錯愕。

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