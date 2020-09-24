心臟病患者別擔心！　歐洲研究：維持性行為降低35％死亡風險　

▲心臟病患者保持性行為有助降低死亡率。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／編譯

許多曾經心臟病發過的人，可能會害怕做太劇烈的運動，連帶影響到性生活。不過，最新研究結果指出，若進行適當且安全的性行為，有助於心臟病患的死亡風險，學者也指出，「性生活就是幸福感的指標。」

根據《歐洲預防心髒病學期刊》（European Journal of Preventive Cardiology）23日最新刊登的研究指出，許多心臟病患者在發作過一次之後，就大幅降低性生活，甚至是停止性行為，因為他們認為這可能會再次讓心臟病發作。不過，研究主要作者、以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）教授格伯（Yariv Gerber）指出，其實適量的性生活有助於降低病患的死亡風險。

研究人員對495名年齡在65歲以下、曾經心臟病發的患者進行追蹤，發現在心臟病發後6個月仍保持性行為的人，其死亡風險比停止或減少性生活的人低了35％。格伯表示，心臟病發後仍很快恢復性生活，可能是自我認知的一部分，患者認為自己是個健康、有活力的人，這可能讓他傾向過更健康樂觀的生活，「性生活就是幸福感的指標。」

儘管這項研究並沒有得出「理想的」性生活頻率，但格伯仍強調，一周一次性行為也好過完全沒有，「維持有規律的性生活需要健康的生理與心理，不用因為心臟病後恢復性生活而擔心。」

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