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台61線大安至苑裡路段雙向　9月27日施工封閉交管

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▲台61線大安至苑裡路段雙向9月27日施工封閉交管之替代道路圖。（圖／記者游瓊華攝）▲台61線大安至苑裡路段雙向9月27日施工封閉交管之替代道路圖。（圖／記者游瓊華攝）

▲台61線大安至苑裡路段雙向9月27日施工封閉交管之替代道路圖。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

交通部公路總局第二區養護工程處宣布，將在9月27日星期日上午7時至中午12時封閉台61線139公里到127公里大安至苑裡北上路段，另外，同樣在27日中午12時至17時封閉台61線127公里~134公里苑裡至大甲南下路段，以進行施工工程，提醒用路人注意。

第二區養工處指出，為了提升西濱快速公路130公里+123到134公里+271房裡至大甲高架路段的行車舒適性，以及提升道路服務水準，台中工務段配合封閉高架主線進行路面施工，預定在9月27日星期日上午7時至中午12時封閉台61線139公里到127公里大安至苑裡北上路段，另外27日中午12時至17時封閉台61線127公里~134公里苑裡至大甲南下路段。

第二區養工處也提供主線高架施工期間台61線行駛替代道路，北上(往通宵)替代道路，建議台61線主線車輛在139公里下匝道(139大安一匝道)，改行台61線平面道路，並在127公里上匝道(127苑裡匝道)匯入主線高架；至於南下(往大安)替代道路，建議台61線主線車輛於127公里下匝道(127苑裡匝道)，改行台61線平面道路，並於134公里上匝道(134大甲匝道)匯入主線高架。

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