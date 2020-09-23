醫憂「新冠、流感夾擊」籲打流感疫苗　張上淳引南半球經驗回應

▲黃立民董事長分享國際間針對新冠、流感雙感染的最新研究。（圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情全球疫情未歇，秋冬台灣又準備進入流感季節，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民今（23）日表示，同時感染流感與新冠機率可以高達五成，而且更容易引發重症以及進一步傳播，10月5日公費流感疫苗開打，疾呼民眾重視疫苗接種。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳則提到，南半球流感季經驗可見，除疫苗接種外，維持社交距離、戴口罩等作為，可降低流感發生機率至非常低。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會今（23）日召開記者會分享國際間對流感疫苗施打的最新研究與發現。基金會董事長黃立民指出，流感盛行的秋冬季節中，若新冠肺炎碰上流感肆虐，恐造成診斷不易，增加醫療資源與第一線醫護人員的負擔。

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黃立民指出，九月初韓國出現同時得到新冠肺炎與流感的首例，另根據國際單一醫學中心研究發現，307名新冠肺炎確診者當中，超過五成同時感染流感，每兩人中就有一人，證明在新冠疫情期間，同時感染的情況十分常見。

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

黃立民分析，罹患流感時細胞表面會增加ACE2蛋白質，這也是新冠病毒受體，讓新冠病毒進入人體的效率提高、繁殖變好、病毒增加，病人排出病毒量也增加，提高了感染與傳播的效率。接種流感疫苗可以避免重複感染，降低新冠嚴重度，也降低傳染效率，對自己、他人都有好處。

張上淳於指揮中心例行記者會中回應，流感疫苗接種之後，可以減少流感發生機會，避免有症狀又跑去醫療機構，得醫療人員耗費心力區別是新冠肺炎或者流感，民眾也焦慮；另有資料顯示，疫苗接種率高、接種個案發生新冠的嚴重度、死亡率也會降低，接種率越高越好。

不過，張上淳也提到，流感新冠雙重流行的經驗，在南半球國家已經碰過，而他們流感疫苗接種率沒有特別提高，但流感發生機率仍非常低。換句話說，除了疫苗接種之外，包含保持社交距離、戴口罩、勤洗手等作為可以降低流感發生機率。

從國內經驗來看，去年流感疫苗按照一般情況接種，一至三月社區流感疫情發生降到特別低，顯示個人衛生習慣將會有很大的幫忙。