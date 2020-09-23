碎石噴到對街！蘇州深夜「路面炸裂」　天然氣公司通報曾被刪除

▲蘇州發生天然氣爆事故，爆炸當下路面碎石噴飛10多公尺遠。（圖／翻攝自中國網）

記者陳政錄／綜合報導

天然氣管線洩漏造成的氣爆風險，對人類社會傷害極大。據《西南商報》報導，將蘇蘇州太倉市一街道於22日晚間6時許，突然發生疑似天然氣爆炸，路面碎石被掀飛10多公尺遠，周邊餐廳玻璃全被震碎；值得注意的是，雖涉事天然氣公司當即於23日晚間發布通告說明，但該通報卻在早上被刪除，引發陸網討論。

從現場畫面可見，該汽車、行人熙來攘往的柏油路面上，突然冒出滾滾白煙，幾秒鐘後就發生爆炸，一連炸裂多次，持續近30秒，期間路面碎石被猛力掀飛，一度噴飛到對面街道，行經的汽車、行人均暫停後退，並緩緩遠離現場。

▲氣爆當時有人車在旁通行。（圖／翻攝自中國網）

所幸經當地機構調查，氣爆後未進一步引起爆燃，由於當下沒有人車剛好停留在事發陸面，也暫無通報人員傷亡；附近餐廳老闆稱，爆炸當時威力極大，餐廳玻璃全被震碎，牆壁上也出現裂縫。

不過，22日晚間氣爆發生後，23日凌晨當地天然氣公司曾第一時間發布通告稱，事故原因為天然氣高壓管洩漏，但該通報到上午就被刪除，引發大陸網友討論，該公司工作人員也改口稱，「事故還在進一步調查中。」

經調查後，《現代快報》報導，涉事太倉市天然氣有限公司後來指稱，經初步判斷，是有一施工單位作業時將天然氣高壓管頂壞，造成天然氣洩漏，釀成整起事故，並指對居民使用天然氣暫時沒有影響。

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▼爆炸前路面冒出白煙。（圖／翻攝自中國網）