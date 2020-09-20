獨／東海氣爆傳「燒熔汽油桶」噴飛鄰居陽台　消防局回應了

▲東海氣爆噴出一個汽油桶，掉落在民宅陽台。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

東海氣爆造成4死1傷，檢警目前不排除人為造成，由於氣爆狀況十分嚴重，更有民眾發現，爆炸時竟噴出燒熔汽油桶，令人懷疑除了開瓦斯外，是否有汽油助燃導致如此嚴重的爆炸，值得檢警深入了解。

檢警追查東海氣爆4死案，警消鑑識單位19日上午立刻前往封鎖現場採證。檢察官下午先與法醫到殯儀館相驗後，轉往氣爆現場勘查了解情況，離去前受訪時表示，不排除人為因素。

▲東海氣爆現場滿目瘡痍，爆炸力道驚人。（圖／記者李忠憲攝）

據悉，陳姓男子與蔣姓女子婚後育有1子，陳男長期失業不工作，並經常家暴，雙方在今年5月離婚後，卻仍住在一起。事發前晚，蔣女弟弟下山來要找陳男談，談到12點沒結果先離開，結果就發生憾事，讓人懷疑是陳男打算跟蔣女、兒子同歸於盡。

而火場鑑識人員也發現，陳男一家三口陳屍的3樓地板，有發現打火機殘骸及開啟的20公斤瓦斯鋼瓶，2、3樓也另有燒熔的10公斤瓦斯鋼瓶，隨後更在地下1樓找到第4支瓦斯鋼瓶，跡證都顯示是預謀犯案。只是，爆炸造成死傷及周邊民宅嚴重毀損，讓外界無法相信這是開瓦斯造成的。

據事發地點附近民眾表示，爆炸發生後，他在3樓陽台發現一個塑膠汽油桶，桶口燒熔，桶身燻黑，而他種植植物的保麗龍也被燒熔，桶內更有汽油味。他懷疑，會不會是除了開瓦斯之外，還有使用汽油，才會造成如此嚴重的爆炸傷亡。

對此，消防局表示，並沒有聽聞這說法，現場也未掌握到相關跡證，目前初步排除有汽油成分。由於此案目前由檢察官指揮偵辦，消防局不便對外說明，至於鑑定報告最慢1個月就會送交檢警做後續偵查。

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