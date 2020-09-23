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偷買手機洩密！解放軍「上等兵」被降銜處分　陸網劃重點：是東部戰區

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▲▼ 解放軍士兵手機論軍事機密　被降銜處分提前退役 。（圖／翻攝自微博）

▲陳姓解放軍士兵手機論軍事機密 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

解放軍近期動作頻頻，對內更是嚴抓軍紀。東部戰區21日發布消息，稱陸軍海防某旅一名陳姓上等兵，近日多次使用未經審批、私自購買二手手機，通過微信、QQ等通訊軟體談論軍事機密。陳男事後給予降銜處分，並提前退出現役。

通報指出，陳男通過App軟體私自購買二手手機，多次在訓練執勤期間，使用未經審批的「機外機」，通過微信、QQ等聊天工具，多次向家人和朋友談論軍事秘密，發送涉軍照片，並在手遊平台暴露軍人身份，造成失洩密問題。

▲▼ 解放軍士兵手機論軍事機密　被降銜處分提前退役 。（圖／翻攝自微博）

▲陳姓解放軍士兵被降銜處分提前退役。（圖／翻攝自微博）

通報稱，依據《中國人民解放軍紀律條令》，經過該旅黨委常委會研究決定，給予陳某某降銜處分，提前退出現役；陳男在全旅軍人大會上作出深刻檢查，給予其所在連隊軍政主官行政警告處分，所在班班長調離崗位並，留用察看3個月。

陳男洩密問題中，更在本月14日至20日開展的首屆軍營網路安全宣傳周活動，被東部戰區陸軍海防某旅在活動中專門開展警示教育，並在全旅軍人大會上作出深刻檢查。

消息傳出後，有大陸網友認為，「要打了，感覺是在大戰前敲打部隊」、「東部戰區！這個時間點……」、「關鍵是東部戰區太敏感。尤其最近。。」。

還有人指出，「處理夠輕」、「正常情況下都是直接移送軍事法庭，新聞根本就不會播出來」、「東部戰區現在多敏感不用解釋吧，不管有意還是無意洩密確實需要用來當典型警示一下」。

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